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"إسبريسو" و"كابتشينو".. مختص في القهوة يكشف أرباحها وفروق أنواعها وفوائدها

قال: تتحوّل إلى مشروب ضار حال زاد الشرب اليومي على 5 أكواب والأفضل كوبين

كشف المختص في القهوة عبدالله العامر؛ أنه على الرغم من الانتشار الهائل للقهوة في مدن المملكة إلا أن أرباحها تراوح بين 25 و35 %، ويعتمد ذلك على المكان والجودة.

وأشار، في لقائه المتلفز مساء أمس، مع عبدالله المديفر؛ "في الصورة"، إلى أن الديكورات الفاخرة التي تتنافس بها محالّ القهوة ويأتي الناس لأجلها بغرض التصوير أو الاستمتاع هي جزءٌ من وسائل الجذب والتسويق والمتعة.

وقال: "الأصل في القهوة أنها مشروب صحي منشط جيد للذاكرة، مؤخر لظهور الشيخوخة، محفّز للدورة الدموية، تحارب ظهور سرطانات الفم والبروستاتا، وتذيب الدهون على الكبد، لكنها تتحوّل إلى مشروبٍ ضار في حال زاد الشرب اليومي على 4 أو 5 أكواب والأفضل كوبين فقط، أما القهوة العربية فليس هناك مقدار معين لعدم معرفة نسبة الكافيين".

وحول الفرق بين قهوة الإسبريسو والكابتشينو وأخواتها، قال: "الإسبريسو" دون حليب، و"الكابتشينو" بحليب أقل، ثم "اللاتيه" بحليب أكثر، و"الموكا" بمسحوق الشوكولاتة، و"السبنش لاتيه" هو مشروب بارد مُحلى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إسبريسو" و"كابتشينو".. مختص في القهوة يكشف أرباحها وفروق أنواعها وفوائدها
سبق

كشف المختص في القهوة عبدالله العامر؛ أنه على الرغم من الانتشار الهائل للقهوة في مدن المملكة إلا أن أرباحها تراوح بين 25 و35 %، ويعتمد ذلك على المكان والجودة.

وأشار، في لقائه المتلفز مساء أمس، مع عبدالله المديفر؛ "في الصورة"، إلى أن الديكورات الفاخرة التي تتنافس بها محالّ القهوة ويأتي الناس لأجلها بغرض التصوير أو الاستمتاع هي جزءٌ من وسائل الجذب والتسويق والمتعة.

وقال: "الأصل في القهوة أنها مشروب صحي منشط جيد للذاكرة، مؤخر لظهور الشيخوخة، محفّز للدورة الدموية، تحارب ظهور سرطانات الفم والبروستاتا، وتذيب الدهون على الكبد، لكنها تتحوّل إلى مشروبٍ ضار في حال زاد الشرب اليومي على 4 أو 5 أكواب والأفضل كوبين فقط، أما القهوة العربية فليس هناك مقدار معين لعدم معرفة نسبة الكافيين".

وحول الفرق بين قهوة الإسبريسو والكابتشينو وأخواتها، قال: "الإسبريسو" دون حليب، و"الكابتشينو" بحليب أقل، ثم "اللاتيه" بحليب أكثر، و"الموكا" بمسحوق الشوكولاتة، و"السبنش لاتيه" هو مشروب بارد مُحلى.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
11:06 AM

"إسبريسو" و"كابتشينو".. مختص في القهوة يكشف أرباحها وفروق أنواعها وفوائدها

قال: تتحوّل إلى مشروب ضار حال زاد الشرب اليومي على 5 أكواب والأفضل كوبين

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عيسى الحربي - الرياض
9
4,156

كشف المختص في القهوة عبدالله العامر؛ أنه على الرغم من الانتشار الهائل للقهوة في مدن المملكة إلا أن أرباحها تراوح بين 25 و35 %، ويعتمد ذلك على المكان والجودة.

وأشار، في لقائه المتلفز مساء أمس، مع عبدالله المديفر؛ "في الصورة"، إلى أن الديكورات الفاخرة التي تتنافس بها محالّ القهوة ويأتي الناس لأجلها بغرض التصوير أو الاستمتاع هي جزءٌ من وسائل الجذب والتسويق والمتعة.

وقال: "الأصل في القهوة أنها مشروب صحي منشط جيد للذاكرة، مؤخر لظهور الشيخوخة، محفّز للدورة الدموية، تحارب ظهور سرطانات الفم والبروستاتا، وتذيب الدهون على الكبد، لكنها تتحوّل إلى مشروبٍ ضار في حال زاد الشرب اليومي على 4 أو 5 أكواب والأفضل كوبين فقط، أما القهوة العربية فليس هناك مقدار معين لعدم معرفة نسبة الكافيين".

وحول الفرق بين قهوة الإسبريسو والكابتشينو وأخواتها، قال: "الإسبريسو" دون حليب، و"الكابتشينو" بحليب أقل، ثم "اللاتيه" بحليب أكثر، و"الموكا" بمسحوق الشوكولاتة، و"السبنش لاتيه" هو مشروب بارد مُحلى.

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