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"العدل": معظم خدماتنا إلكترونية لا تستدعي حضور المستفيدين

أكدت ضرورة الحصول على موعد مسبق من خلال بوابة ناجز

أعلنت وزارة العدل التعليمات المُلزمة لدخول المستفيدين للمرافق العدلية، التي لن يستقبل أي مستفيد لا يلتزم بها، وفقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة، مشيرة إلى أن غالبية الخدمات إلكترونية بالكامل ولا تستدعي حضور المستفيدين لمقارها من محاكم أو كتابات عدل.

وأوضحت الوزارة أنه يجب على المستفيدين الحصول على موعد مسبق من خلال بوابة ناجز، والحضور في التاريخ المحدد وقبل الوقت المحدد بخمس دقائق، وحمل نسخة إلكترونية من الموعد للتأكد من صحته قبل الدخول، والحضور في المقر العدلي ذاته المدون في الموعد.

وشددت على أنه لن يتم استقبال أي مستفيد في المرافق العدلية كافة (المحاكم بمختلف اختصاصاتها وكتابات العدل وفروع الوزارة وأي مرفق عدلي آخر)، إلا وهو يحمل موعداً مسبقاً ولن يسمح له بالدخول إلا في الوقت والتاريخ المحدد، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة.

وحددت الوزارة فئات يمنع استقبالها حفاظاً على السلامة العامة، وهم: كبار السن ممن يبلغ عمرهم 65 سنة فأعلى، الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، وذوو الظروف الخاصة مثل أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض مثل ارتفاع درجة الحرارة والكحة وضيق التنفس، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة.

ودعت الوزارة هذه الفئات إلى التواصل مع قنوات مركز التواصل الموحد 1950 لتقديم الحلول المناسبة بحسب طبيعة الخدمة المطلوبة.

وأكدت ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكولات الوقائية منها لبس الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي والالتزام بإجراءات الكشف على درجة الحرارة قبل الدخول للمقر.

وأبانت أن دوام منسوبي المحاكم وكتابات العدل سيكون على فترتين منذ الساعة 7:30 صباحاً وتمتد حتى 6:30 مساءً، لخدمة عدد أكبر من المستفيدين.

يذكر أن وزارة العدل أطلقت عديداً من الخدمات الإلكترونية في قطاعات الوزارة كافة (القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها)، مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa ومركز التواصل الموحد 1950.

وزارة العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل": معظم خدماتنا إلكترونية لا تستدعي حضور المستفيدين
سبق

أعلنت وزارة العدل التعليمات المُلزمة لدخول المستفيدين للمرافق العدلية، التي لن يستقبل أي مستفيد لا يلتزم بها، وفقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة، مشيرة إلى أن غالبية الخدمات إلكترونية بالكامل ولا تستدعي حضور المستفيدين لمقارها من محاكم أو كتابات عدل.

وأوضحت الوزارة أنه يجب على المستفيدين الحصول على موعد مسبق من خلال بوابة ناجز، والحضور في التاريخ المحدد وقبل الوقت المحدد بخمس دقائق، وحمل نسخة إلكترونية من الموعد للتأكد من صحته قبل الدخول، والحضور في المقر العدلي ذاته المدون في الموعد.

وشددت على أنه لن يتم استقبال أي مستفيد في المرافق العدلية كافة (المحاكم بمختلف اختصاصاتها وكتابات العدل وفروع الوزارة وأي مرفق عدلي آخر)، إلا وهو يحمل موعداً مسبقاً ولن يسمح له بالدخول إلا في الوقت والتاريخ المحدد، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة.

وحددت الوزارة فئات يمنع استقبالها حفاظاً على السلامة العامة، وهم: كبار السن ممن يبلغ عمرهم 65 سنة فأعلى، الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، وذوو الظروف الخاصة مثل أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض مثل ارتفاع درجة الحرارة والكحة وضيق التنفس، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة.

ودعت الوزارة هذه الفئات إلى التواصل مع قنوات مركز التواصل الموحد 1950 لتقديم الحلول المناسبة بحسب طبيعة الخدمة المطلوبة.

وأكدت ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكولات الوقائية منها لبس الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي والالتزام بإجراءات الكشف على درجة الحرارة قبل الدخول للمقر.

وأبانت أن دوام منسوبي المحاكم وكتابات العدل سيكون على فترتين منذ الساعة 7:30 صباحاً وتمتد حتى 6:30 مساءً، لخدمة عدد أكبر من المستفيدين.

يذكر أن وزارة العدل أطلقت عديداً من الخدمات الإلكترونية في قطاعات الوزارة كافة (القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها)، مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa ومركز التواصل الموحد 1950.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
01:07 PM

"العدل": معظم خدماتنا إلكترونية لا تستدعي حضور المستفيدين

أكدت ضرورة الحصول على موعد مسبق من خلال بوابة ناجز

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة العدل التعليمات المُلزمة لدخول المستفيدين للمرافق العدلية، التي لن يستقبل أي مستفيد لا يلتزم بها، وفقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة، مشيرة إلى أن غالبية الخدمات إلكترونية بالكامل ولا تستدعي حضور المستفيدين لمقارها من محاكم أو كتابات عدل.

وأوضحت الوزارة أنه يجب على المستفيدين الحصول على موعد مسبق من خلال بوابة ناجز، والحضور في التاريخ المحدد وقبل الوقت المحدد بخمس دقائق، وحمل نسخة إلكترونية من الموعد للتأكد من صحته قبل الدخول، والحضور في المقر العدلي ذاته المدون في الموعد.

وشددت على أنه لن يتم استقبال أي مستفيد في المرافق العدلية كافة (المحاكم بمختلف اختصاصاتها وكتابات العدل وفروع الوزارة وأي مرفق عدلي آخر)، إلا وهو يحمل موعداً مسبقاً ولن يسمح له بالدخول إلا في الوقت والتاريخ المحدد، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة.

وحددت الوزارة فئات يمنع استقبالها حفاظاً على السلامة العامة، وهم: كبار السن ممن يبلغ عمرهم 65 سنة فأعلى، الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، وذوو الظروف الخاصة مثل أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض مثل ارتفاع درجة الحرارة والكحة وضيق التنفس، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة.

ودعت الوزارة هذه الفئات إلى التواصل مع قنوات مركز التواصل الموحد 1950 لتقديم الحلول المناسبة بحسب طبيعة الخدمة المطلوبة.

وأكدت ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكولات الوقائية منها لبس الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي والالتزام بإجراءات الكشف على درجة الحرارة قبل الدخول للمقر.

وأبانت أن دوام منسوبي المحاكم وكتابات العدل سيكون على فترتين منذ الساعة 7:30 صباحاً وتمتد حتى 6:30 مساءً، لخدمة عدد أكبر من المستفيدين.

يذكر أن وزارة العدل أطلقت عديداً من الخدمات الإلكترونية في قطاعات الوزارة كافة (القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها)، مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa ومركز التواصل الموحد 1950.

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