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بايدن يطمئن الأميركيين بشأن انتشار "أوميكرون": مستعدون لمواجهة ارتفاع الحالات

قال: مستشفيات في بعض المناطق ستشهد إجهاداً على صعيد المعدات والموظفين

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الإثنين، إن بعض المستشفيات يمكن أن تشهد "إجهاداً" بسبب كثرة المصابين بكوفيد، مؤكداً أن البلاد مستعدة بشكلٍ جيدٍ لمواجهة ارتفاع عدد الحالات، وداعياً مواطنيه إلى عدم الذعر.

وأضاف بايدن أنه "مع ارتفاع عدد الإصابات، لا يزال لدينا عشرات الملايين من الأشخاص غير المحصنين ونشهد ارتفاع عدد حالات الاستشفاء"، مشيراً إلى أن "مستشفيات في بعض المناطق ستشهد إجهاداً على صعيد المعدات والموظفين".

كما أقرّ بأنه رغم توفير عددٍ كبيرٍ من الفحوص، إلا أنها لا تزال غير كافية، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأوضح: "رؤية مدى صعوبة إجراء بعض الأشخاص للفحص في نهاية هذا الأسبوع تظهر أن لدينا مزيداً من العمل الذي يتعين علينا القيام به".

وأكّد أنه إضافة إلى زيادة عدد مواقع الاختبار المجانية، تضغط الإدارة لتوفير مزيدٍ من الفحوص المنزلية، مضيفاً: "لم يكن هناك أي شيء عندما تولينا المسؤولية. لا شيء. الآن لدينا 8 علامات تجارية في السوق".

وتعمل الحكومة على شراء 500 مليون فحص منزلي لتوزيعها على الأميركيين.

وفي اجتماع افتراضي استضافه البيت الأبيض مع عديدٍ من حكام الولايات وكبار مستشاري الصحة، شدّد بايدن على أن الانتشار السريع لـ "أوميكرون" لن يكون له نفس تأثير موجات كوفيد السابقة.

وبيّن أن "أوميكرون مصدر قلق لكن لا ينبغي أن يكون مصدر ذعر".

وأردف "نظراً لإعطاء عديد من اللقاحات والمعززات، فإننا لا نشهد ارتفاعاً في حالات الاستشفاء، كما كان في السابق. الأميركيون أحرزوا تقدماً. الوضع أفضل "وفق سكاي نيوز".

لكنه عاد وشدّد على أن "ذلك ليس كافياً. من الواضح أنه ليس كافياً. لو علمنا لكنا عملنا بقوة أكبر وأسرع. علينا أن نفعل المزيد".

وسجلت الولايات المتحدة عدد وفيات من جرّاء الوباء أعلى من أي دولة أخرى، تجاوز 816 ألف حالة وفاة و52 مليون إصابة.

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بايدن يطمئن الأميركيين بشأن انتشار "أوميكرون": مستعدون لمواجهة ارتفاع الحالات
سبق

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الإثنين، إن بعض المستشفيات يمكن أن تشهد "إجهاداً" بسبب كثرة المصابين بكوفيد، مؤكداً أن البلاد مستعدة بشكلٍ جيدٍ لمواجهة ارتفاع عدد الحالات، وداعياً مواطنيه إلى عدم الذعر.

وأضاف بايدن أنه "مع ارتفاع عدد الإصابات، لا يزال لدينا عشرات الملايين من الأشخاص غير المحصنين ونشهد ارتفاع عدد حالات الاستشفاء"، مشيراً إلى أن "مستشفيات في بعض المناطق ستشهد إجهاداً على صعيد المعدات والموظفين".

كما أقرّ بأنه رغم توفير عددٍ كبيرٍ من الفحوص، إلا أنها لا تزال غير كافية، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأوضح: "رؤية مدى صعوبة إجراء بعض الأشخاص للفحص في نهاية هذا الأسبوع تظهر أن لدينا مزيداً من العمل الذي يتعين علينا القيام به".

وأكّد أنه إضافة إلى زيادة عدد مواقع الاختبار المجانية، تضغط الإدارة لتوفير مزيدٍ من الفحوص المنزلية، مضيفاً: "لم يكن هناك أي شيء عندما تولينا المسؤولية. لا شيء. الآن لدينا 8 علامات تجارية في السوق".

وتعمل الحكومة على شراء 500 مليون فحص منزلي لتوزيعها على الأميركيين.

وفي اجتماع افتراضي استضافه البيت الأبيض مع عديدٍ من حكام الولايات وكبار مستشاري الصحة، شدّد بايدن على أن الانتشار السريع لـ "أوميكرون" لن يكون له نفس تأثير موجات كوفيد السابقة.

وبيّن أن "أوميكرون مصدر قلق لكن لا ينبغي أن يكون مصدر ذعر".

وأردف "نظراً لإعطاء عديد من اللقاحات والمعززات، فإننا لا نشهد ارتفاعاً في حالات الاستشفاء، كما كان في السابق. الأميركيون أحرزوا تقدماً. الوضع أفضل "وفق سكاي نيوز".

لكنه عاد وشدّد على أن "ذلك ليس كافياً. من الواضح أنه ليس كافياً. لو علمنا لكنا عملنا بقوة أكبر وأسرع. علينا أن نفعل المزيد".

وسجلت الولايات المتحدة عدد وفيات من جرّاء الوباء أعلى من أي دولة أخرى، تجاوز 816 ألف حالة وفاة و52 مليون إصابة.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
08:36 AM

بايدن يطمئن الأميركيين بشأن انتشار "أوميكرون": مستعدون لمواجهة ارتفاع الحالات

قال: مستشفيات في بعض المناطق ستشهد إجهاداً على صعيد المعدات والموظفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الإثنين، إن بعض المستشفيات يمكن أن تشهد "إجهاداً" بسبب كثرة المصابين بكوفيد، مؤكداً أن البلاد مستعدة بشكلٍ جيدٍ لمواجهة ارتفاع عدد الحالات، وداعياً مواطنيه إلى عدم الذعر.

وأضاف بايدن أنه "مع ارتفاع عدد الإصابات، لا يزال لدينا عشرات الملايين من الأشخاص غير المحصنين ونشهد ارتفاع عدد حالات الاستشفاء"، مشيراً إلى أن "مستشفيات في بعض المناطق ستشهد إجهاداً على صعيد المعدات والموظفين".

كما أقرّ بأنه رغم توفير عددٍ كبيرٍ من الفحوص، إلا أنها لا تزال غير كافية، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأوضح: "رؤية مدى صعوبة إجراء بعض الأشخاص للفحص في نهاية هذا الأسبوع تظهر أن لدينا مزيداً من العمل الذي يتعين علينا القيام به".

وأكّد أنه إضافة إلى زيادة عدد مواقع الاختبار المجانية، تضغط الإدارة لتوفير مزيدٍ من الفحوص المنزلية، مضيفاً: "لم يكن هناك أي شيء عندما تولينا المسؤولية. لا شيء. الآن لدينا 8 علامات تجارية في السوق".

وتعمل الحكومة على شراء 500 مليون فحص منزلي لتوزيعها على الأميركيين.

وفي اجتماع افتراضي استضافه البيت الأبيض مع عديدٍ من حكام الولايات وكبار مستشاري الصحة، شدّد بايدن على أن الانتشار السريع لـ "أوميكرون" لن يكون له نفس تأثير موجات كوفيد السابقة.

وبيّن أن "أوميكرون مصدر قلق لكن لا ينبغي أن يكون مصدر ذعر".

وأردف "نظراً لإعطاء عديد من اللقاحات والمعززات، فإننا لا نشهد ارتفاعاً في حالات الاستشفاء، كما كان في السابق. الأميركيون أحرزوا تقدماً. الوضع أفضل "وفق سكاي نيوز".

لكنه عاد وشدّد على أن "ذلك ليس كافياً. من الواضح أنه ليس كافياً. لو علمنا لكنا عملنا بقوة أكبر وأسرع. علينا أن نفعل المزيد".

وسجلت الولايات المتحدة عدد وفيات من جرّاء الوباء أعلى من أي دولة أخرى، تجاوز 816 ألف حالة وفاة و52 مليون إصابة.

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