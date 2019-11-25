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مشروع البحر الأحمر: بدء تصميم شبكة مواصلات بطول "77 كم"

ستربط بين منتجعات المناطق الساحلية والداخلية بوجهة المشروع

منحت شركة البحر الأحمر للتطوير، المُنفذة لأحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم، "الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية)"، عقد تصميم وتطوير شبكة مواصلات متكاملة ستربط بين منتجعات المناطق الساحلية والداخلية بوجهة مشروع البحر الأحمر.

وينص العقد على تصميم وتنفيذ طرق بطول (77 كم)، تتضمن تطوير طريق سريع بطول "10" كيلومترات، إضافة إلى طريق يربط الوجهة بالمطار بطول "13" كم، وطريق يصل إلى الجسر الذي يربط البر بالجزيرة الرئيسة، فضلاً عن مجموعة طرق مترابطة مع بعضها بعضاً داخل الوجهة.

تعليقاً على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: "يسرنا الإعلان عن فوز (بنية) بعقد تطوير شبكة مواصلات متكاملة داخل وجهتنا. وتعد هذه الشراكة خطوة أخرى تؤكد التزامنا في شركة البحر الأحمر للتطوير بدعم الشركات المحلية، ويعزز من مساهمتنا في تحفيز نمو قطاع المقاولات السعودي، وتوفير مزيدٍ من فرص العمل للشباب في هذا المجال".

من جانبه، ثمّن الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية)، فهد المسفر؛ الشراكة مع شركة البحر الأحمر للتطوير.

وقال: "نؤكّد التزامنا بتوفير بنية تحتية تلبي أعلى المعايير العالمية التي يتطلبها تطوير وجهة سياحية فاخرة ومستدامة كمشروع البحر الأحمر، هذا إضافة إلى حرصنا على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على الأصعدة كافة".

وستخضع أعمال تطوير شبكة الطرق كافة، التي من المقرر اكتمالها بنهاية الربع الثالث من عام 2020، إلى مراقبة وإشراف الفريق البيئي في شركة البحر الأحمر للتطوير، لضمان الالتزام التام بمعايير الاستدامة المتبعة في وجهة المشروع، وستتم في مناطق تم تصنيفها كمناطق خاضعة للتطوير خلال عمليات التخطيط المكاني البحري التي أُجريت عند وضع التصور الأولي للمخطط العام للمشروع.

ومن المنتظر أن يبدأ مشروع البحر الأحمر باستقبال أول ضيوفه بحلول نهاية عام 2022. وتتضمن المرحلة الأولى منه تطوير 14 فندقاً توفر 3000 غرفة فندقية في خمس جزر ومنتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية، إضافة إلى مرافق الترفيه، ومطار دولي، وبنية تحتية لازمة تضم مرافق وخدمات لوجستية. ولا تزال الأعمال جارية لتطوير مساكن القوى العاملة، ومدينة الموظفين.

مشروع البحر الأحمر شبكة مواصلات الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية)

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشروع البحر الأحمر: بدء تصميم شبكة مواصلات بطول "77 كم"
سبق

منحت شركة البحر الأحمر للتطوير، المُنفذة لأحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم، "الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية)"، عقد تصميم وتطوير شبكة مواصلات متكاملة ستربط بين منتجعات المناطق الساحلية والداخلية بوجهة مشروع البحر الأحمر.

وينص العقد على تصميم وتنفيذ طرق بطول (77 كم)، تتضمن تطوير طريق سريع بطول "10" كيلومترات، إضافة إلى طريق يربط الوجهة بالمطار بطول "13" كم، وطريق يصل إلى الجسر الذي يربط البر بالجزيرة الرئيسة، فضلاً عن مجموعة طرق مترابطة مع بعضها بعضاً داخل الوجهة.

تعليقاً على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: "يسرنا الإعلان عن فوز (بنية) بعقد تطوير شبكة مواصلات متكاملة داخل وجهتنا. وتعد هذه الشراكة خطوة أخرى تؤكد التزامنا في شركة البحر الأحمر للتطوير بدعم الشركات المحلية، ويعزز من مساهمتنا في تحفيز نمو قطاع المقاولات السعودي، وتوفير مزيدٍ من فرص العمل للشباب في هذا المجال".

من جانبه، ثمّن الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية)، فهد المسفر؛ الشراكة مع شركة البحر الأحمر للتطوير.

وقال: "نؤكّد التزامنا بتوفير بنية تحتية تلبي أعلى المعايير العالمية التي يتطلبها تطوير وجهة سياحية فاخرة ومستدامة كمشروع البحر الأحمر، هذا إضافة إلى حرصنا على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على الأصعدة كافة".

وستخضع أعمال تطوير شبكة الطرق كافة، التي من المقرر اكتمالها بنهاية الربع الثالث من عام 2020، إلى مراقبة وإشراف الفريق البيئي في شركة البحر الأحمر للتطوير، لضمان الالتزام التام بمعايير الاستدامة المتبعة في وجهة المشروع، وستتم في مناطق تم تصنيفها كمناطق خاضعة للتطوير خلال عمليات التخطيط المكاني البحري التي أُجريت عند وضع التصور الأولي للمخطط العام للمشروع.

ومن المنتظر أن يبدأ مشروع البحر الأحمر باستقبال أول ضيوفه بحلول نهاية عام 2022. وتتضمن المرحلة الأولى منه تطوير 14 فندقاً توفر 3000 غرفة فندقية في خمس جزر ومنتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية، إضافة إلى مرافق الترفيه، ومطار دولي، وبنية تحتية لازمة تضم مرافق وخدمات لوجستية. ولا تزال الأعمال جارية لتطوير مساكن القوى العاملة، ومدينة الموظفين.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
12:33 PM

مشروع البحر الأحمر: بدء تصميم شبكة مواصلات بطول "77 كم"

ستربط بين منتجعات المناطق الساحلية والداخلية بوجهة المشروع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منحت شركة البحر الأحمر للتطوير، المُنفذة لأحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم، "الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية)"، عقد تصميم وتطوير شبكة مواصلات متكاملة ستربط بين منتجعات المناطق الساحلية والداخلية بوجهة مشروع البحر الأحمر.

وينص العقد على تصميم وتنفيذ طرق بطول (77 كم)، تتضمن تطوير طريق سريع بطول "10" كيلومترات، إضافة إلى طريق يربط الوجهة بالمطار بطول "13" كم، وطريق يصل إلى الجسر الذي يربط البر بالجزيرة الرئيسة، فضلاً عن مجموعة طرق مترابطة مع بعضها بعضاً داخل الوجهة.

تعليقاً على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: "يسرنا الإعلان عن فوز (بنية) بعقد تطوير شبكة مواصلات متكاملة داخل وجهتنا. وتعد هذه الشراكة خطوة أخرى تؤكد التزامنا في شركة البحر الأحمر للتطوير بدعم الشركات المحلية، ويعزز من مساهمتنا في تحفيز نمو قطاع المقاولات السعودي، وتوفير مزيدٍ من فرص العمل للشباب في هذا المجال".

من جانبه، ثمّن الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية)، فهد المسفر؛ الشراكة مع شركة البحر الأحمر للتطوير.

وقال: "نؤكّد التزامنا بتوفير بنية تحتية تلبي أعلى المعايير العالمية التي يتطلبها تطوير وجهة سياحية فاخرة ومستدامة كمشروع البحر الأحمر، هذا إضافة إلى حرصنا على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على الأصعدة كافة".

وستخضع أعمال تطوير شبكة الطرق كافة، التي من المقرر اكتمالها بنهاية الربع الثالث من عام 2020، إلى مراقبة وإشراف الفريق البيئي في شركة البحر الأحمر للتطوير، لضمان الالتزام التام بمعايير الاستدامة المتبعة في وجهة المشروع، وستتم في مناطق تم تصنيفها كمناطق خاضعة للتطوير خلال عمليات التخطيط المكاني البحري التي أُجريت عند وضع التصور الأولي للمخطط العام للمشروع.

ومن المنتظر أن يبدأ مشروع البحر الأحمر باستقبال أول ضيوفه بحلول نهاية عام 2022. وتتضمن المرحلة الأولى منه تطوير 14 فندقاً توفر 3000 غرفة فندقية في خمس جزر ومنتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية، إضافة إلى مرافق الترفيه، ومطار دولي، وبنية تحتية لازمة تضم مرافق وخدمات لوجستية. ولا تزال الأعمال جارية لتطوير مساكن القوى العاملة، ومدينة الموظفين.

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