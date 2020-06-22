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الصين: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 9 في بكين

7 حالات إضافية حاملة للمرض دون ظهور أعراض

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم، إنه تم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 21 يونيو، منها تسع حالات في العاصمة بكين.

وتم تسجيل سبع حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكّدة.

وتفرض السلطات المحلية قيوداً على تنقل الناس بالعاصمة، وتكثّف من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من العدوى المحلية.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 9 في بكين
سبق

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم، إنه تم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 21 يونيو، منها تسع حالات في العاصمة بكين.

وتم تسجيل سبع حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكّدة.

وتفرض السلطات المحلية قيوداً على تنقل الناس بالعاصمة، وتكثّف من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من العدوى المحلية.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
08:27 AM

الصين: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 9 في بكين

7 حالات إضافية حاملة للمرض دون ظهور أعراض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم، إنه تم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 21 يونيو، منها تسع حالات في العاصمة بكين.

وتم تسجيل سبع حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكّدة.

وتفرض السلطات المحلية قيوداً على تنقل الناس بالعاصمة، وتكثّف من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من العدوى المحلية.

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