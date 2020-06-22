الصين: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 9 في بكين

7 حالات إضافية حاملة للمرض دون ظهور أعراض

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم، إنه تم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 21 يونيو، منها تسع حالات في العاصمة بكين.

وتم تسجيل سبع حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكّدة.

وتفرض السلطات المحلية قيوداً على تنقل الناس بالعاصمة، وتكثّف من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من العدوى المحلية.