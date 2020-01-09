الطقس اليوم: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق

سماء غائمة على تبوك والجوف والحدود الشمالية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية)؛ فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، يتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، وانخفاضًا في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 20- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.