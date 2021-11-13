بدأ وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، زيارته التفقدية لمنطقة حائل التي تستمر يومين، بزيارة لقرية عقدة السياحية، وقف خلالها على سدود المياه بعقدة ووادي السلف، كما زار إحدى المزارع التي تنتج الفراولة بقرية الودي. وتجوّل الوزير في أركان مهرجان العسل الأول الذي يقيمه فرع وزارة البيئة والزراعة بحائل، والتقى النحالين، واطلع على منتجاتهم وأبرز مطالبهم. وسيواصل وزير البيئة والمياه والزراعة، جولته غدًا الأحد بزيارة إلى منتزه عثمر، وبدء أعمال التشجير ونثر البذور، وزيارة لمحطة تنقية المياه بالحميمة، ومشروع شبكات المياه، وزيارة إحدى المزارع الخاصة بإنتاج الرمان في محافظة بقعاء. ويلتقي "الفضلي" في نهاية زيارته لمنطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل؛ لإطلاق الموقع الإلكتروني لجائزته للتميز البيئي، إضافة إلى تخريج متدربي مشروع تأهيل الشباب السعودي لامتهان حرفة تربية النحل وإنتاج منتجاته، كما سيلتقي المزارعين والجمعيات الزراعية التعاونية في "غرفة حائل". وأكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في حائل، الدكتور فهد معيض الحسني، أن زيارة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي إلى حائل سيكون لها أثر إيجابي على القطاع الزراعي بالمنطقة، وستخرج بالعديد من البرامج التنموية للمنطقة، مشيدًا بنتائج الجولة التفقدية للعديد من المواقع الزراعية بالمنطقة. رافق الوزير في هذه الزيارة وكيل الوزارة لشؤون الزراعة المهندس أحمد العيادة، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في حائل الدكتور فهد معيض الحسني، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

"الفضلي" يتفقد عددًا من المشروعات بحائل ويلتقي أمير المنطقة خالد السليمي سبق 2021-11-13 بدأ وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، زيارته التفقدية لمنطقة حائل التي تستمر يومين، بزيارة لقرية عقدة السياحية، وقف خلالها على سدود المياه بعقدة ووادي السلف، كما زار إحدى المزارع التي تنتج الفراولة بقرية الودي.



وتجوّل الوزير في أركان مهرجان العسل الأول الذي يقيمه فرع وزارة البيئة والزراعة بحائل، والتقى النحالين، واطلع على منتجاتهم وأبرز مطالبهم.



وسيواصل وزير البيئة والمياه والزراعة، جولته غدًا الأحد بزيارة إلى منتزه عثمر، وبدء أعمال التشجير ونثر البذور، وزيارة لمحطة تنقية المياه بالحميمة، ومشروع شبكات المياه، وزيارة إحدى المزارع الخاصة بإنتاج الرمان في محافظة بقعاء.



ويلتقي "الفضلي" في نهاية زيارته لمنطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل؛ لإطلاق الموقع الإلكتروني لجائزته للتميز البيئي، إضافة إلى تخريج متدربي مشروع تأهيل الشباب السعودي لامتهان حرفة تربية النحل وإنتاج منتجاته، كما سيلتقي المزارعين والجمعيات الزراعية التعاونية في "غرفة حائل".



وأكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في حائل، الدكتور فهد معيض الحسني، أن زيارة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي إلى حائل سيكون لها أثر إيجابي على القطاع الزراعي بالمنطقة، وستخرج بالعديد من البرامج التنموية للمنطقة، مشيدًا بنتائج الجولة التفقدية للعديد من المواقع الزراعية بالمنطقة.



رافق الوزير في هذه الزيارة وكيل الوزارة لشؤون الزراعة المهندس أحمد العيادة، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في حائل الدكتور فهد معيض الحسني، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443 11:27 PM

"الفضلي" يتفقد عددًا من المشروعات بحائل ويلتقي أمير المنطقة





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بدأ وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، زيارته التفقدية لمنطقة حائل التي تستمر يومين، بزيارة لقرية عقدة السياحية، وقف خلالها على سدود المياه بعقدة ووادي السلف، كما زار إحدى المزارع التي تنتج الفراولة بقرية الودي.



وتجوّل الوزير في أركان مهرجان العسل الأول الذي يقيمه فرع وزارة البيئة والزراعة بحائل، والتقى النحالين، واطلع على منتجاتهم وأبرز مطالبهم.



وسيواصل وزير البيئة والمياه والزراعة، جولته غدًا الأحد بزيارة إلى منتزه عثمر، وبدء أعمال التشجير ونثر البذور، وزيارة لمحطة تنقية المياه بالحميمة، ومشروع شبكات المياه، وزيارة إحدى المزارع الخاصة بإنتاج الرمان في محافظة بقعاء.



ويلتقي "الفضلي" في نهاية زيارته لمنطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل؛ لإطلاق الموقع الإلكتروني لجائزته للتميز البيئي، إضافة إلى تخريج متدربي مشروع تأهيل الشباب السعودي لامتهان حرفة تربية النحل وإنتاج منتجاته، كما سيلتقي المزارعين والجمعيات الزراعية التعاونية في "غرفة حائل".



وأكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في حائل، الدكتور فهد معيض الحسني، أن زيارة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي إلى حائل سيكون لها أثر إيجابي على القطاع الزراعي بالمنطقة، وستخرج بالعديد من البرامج التنموية للمنطقة، مشيدًا بنتائج الجولة التفقدية للعديد من المواقع الزراعية بالمنطقة.



رافق الوزير في هذه الزيارة وكيل الوزارة لشؤون الزراعة المهندس أحمد العيادة، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في حائل الدكتور فهد معيض الحسني، وعدد من المسؤولين بالوزارة.