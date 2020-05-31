4 دول تتقدم لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.. أبرزها السعودية

أكد مصدر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية، أن 4 دول تقدمت رسمياً بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وهي السعودية والهند وقطر وأوزبكستان، ولازال المجال مفتوحاً للتقديم.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن في أبريل الماضي تمديد مهلة تلقي الطلبات لثلاثة أشهر، وتحديداً حتى 30 يونيو، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس، وذلك بعد تفشي جائحة كورونا.