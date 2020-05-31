النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

4 دول تتقدم لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.. أبرزها السعودية

أكد مصدر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية، أن 4 دول تقدمت رسمياً بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وهي السعودية والهند وقطر وأوزبكستان، ولازال المجال مفتوحاً للتقديم.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن في أبريل الماضي تمديد مهلة تلقي الطلبات لثلاثة أشهر، وتحديداً حتى 30 يونيو، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس، وذلك بعد تفشي جائحة كورونا.

كأس آسيا 2027

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
4 دول تتقدم لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.. أبرزها السعودية
سبق

أكد مصدر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية، أن 4 دول تقدمت رسمياً بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وهي السعودية والهند وقطر وأوزبكستان، ولازال المجال مفتوحاً للتقديم.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن في أبريل الماضي تمديد مهلة تلقي الطلبات لثلاثة أشهر، وتحديداً حتى 30 يونيو، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس، وذلك بعد تفشي جائحة كورونا.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
07:56 PM

4 دول تتقدم لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.. أبرزها السعودية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
960

أكد مصدر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية، أن 4 دول تقدمت رسمياً بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وهي السعودية والهند وقطر وأوزبكستان، ولازال المجال مفتوحاً للتقديم.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن في أبريل الماضي تمديد مهلة تلقي الطلبات لثلاثة أشهر، وتحديداً حتى 30 يونيو، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس، وذلك بعد تفشي جائحة كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,675
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,007
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,985
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,755

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة