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جنوب إفريقيا.. وزير الصحة يعلن إصابته وزوجته بكورونا

وسط مخاوف من موجة ثانية وشيكة

قال مكتب وزير الصحة في جنوب إفريقيا، زويلي مخيزي؛ في وقت متأخر يوم الأحد، إن الاختبارات أثبتت إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

ونقل البيان عن زويلي مخيزي؛ قوله "أنا الآن في الحجر الصحي بالمنزل وما زلت أنا وزوجتي متفائلين بأننا سنتعافى تماماً من هذا الفيروس".

وكانت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا قد قالت إن حالات الإصابة بكورونا في البلاد منذ الإصابة الأولى في أوائل مارس، تجاوزت 700 ألف يوم الجمعة.

وجاء إعلان الوزارة وسط مخاوف من موجة ثانية وشيكة، في وقت تكافح فيه البلاد ركوداً اقتصادياً.

فيروس كورونا الجديد

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جنوب إفريقيا.. وزير الصحة يعلن إصابته وزوجته بكورونا
سبق

قال مكتب وزير الصحة في جنوب إفريقيا، زويلي مخيزي؛ في وقت متأخر يوم الأحد، إن الاختبارات أثبتت إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

ونقل البيان عن زويلي مخيزي؛ قوله "أنا الآن في الحجر الصحي بالمنزل وما زلت أنا وزوجتي متفائلين بأننا سنتعافى تماماً من هذا الفيروس".

وكانت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا قد قالت إن حالات الإصابة بكورونا في البلاد منذ الإصابة الأولى في أوائل مارس، تجاوزت 700 ألف يوم الجمعة.

وجاء إعلان الوزارة وسط مخاوف من موجة ثانية وشيكة، في وقت تكافح فيه البلاد ركوداً اقتصادياً.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
08:39 AM

جنوب إفريقيا.. وزير الصحة يعلن إصابته وزوجته بكورونا

وسط مخاوف من موجة ثانية وشيكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مكتب وزير الصحة في جنوب إفريقيا، زويلي مخيزي؛ في وقت متأخر يوم الأحد، إن الاختبارات أثبتت إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

ونقل البيان عن زويلي مخيزي؛ قوله "أنا الآن في الحجر الصحي بالمنزل وما زلت أنا وزوجتي متفائلين بأننا سنتعافى تماماً من هذا الفيروس".

وكانت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا قد قالت إن حالات الإصابة بكورونا في البلاد منذ الإصابة الأولى في أوائل مارس، تجاوزت 700 ألف يوم الجمعة.

وجاء إعلان الوزارة وسط مخاوف من موجة ثانية وشيكة، في وقت تكافح فيه البلاد ركوداً اقتصادياً.

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