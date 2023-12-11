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بعد زلزال الشهر الماضي.. زلزال بقوة ست درجات يضرب غرب إيران

السكان شعروا بالهزات الارتدادية

ضرب اليوم زلزال قوته ست درجات غرب إيران، أعقب الزلزال المدمر الذي ضرب الشهر الماضي وخلف مقتل مئات الأشخاص وفقاً لسكاي نيوز.

وكان مركز الزلزال قريباً من بلدة إيزجيلي لكن سكان مدينة كرمانشاه، كبرى مدن المنطقة، شعروا بالهزات الارتدادية.

وكان زلزال عنيف بقوة 7,3 درجات ليل 12 إلى 13 من الشهر الماضي قد ضرب الواجهة الغربية لإيران وخلف الزلزال مقتل ما لا يقل عن 530 شخصاً وإصابة الآلاف.

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بعد زلزال الشهر الماضي.. زلزال بقوة ست درجات يضرب غرب إيران
سبق

ضرب اليوم زلزال قوته ست درجات غرب إيران، أعقب الزلزال المدمر الذي ضرب الشهر الماضي وخلف مقتل مئات الأشخاص وفقاً لسكاي نيوز.

وكان مركز الزلزال قريباً من بلدة إيزجيلي لكن سكان مدينة كرمانشاه، كبرى مدن المنطقة، شعروا بالهزات الارتدادية.

وكان زلزال عنيف بقوة 7,3 درجات ليل 12 إلى 13 من الشهر الماضي قد ضرب الواجهة الغربية لإيران وخلف الزلزال مقتل ما لا يقل عن 530 شخصاً وإصابة الآلاف.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
07:52 PM

بعد زلزال الشهر الماضي.. زلزال بقوة ست درجات يضرب غرب إيران

السكان شعروا بالهزات الارتدادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضرب اليوم زلزال قوته ست درجات غرب إيران، أعقب الزلزال المدمر الذي ضرب الشهر الماضي وخلف مقتل مئات الأشخاص وفقاً لسكاي نيوز.

وكان مركز الزلزال قريباً من بلدة إيزجيلي لكن سكان مدينة كرمانشاه، كبرى مدن المنطقة، شعروا بالهزات الارتدادية.

وكان زلزال عنيف بقوة 7,3 درجات ليل 12 إلى 13 من الشهر الماضي قد ضرب الواجهة الغربية لإيران وخلف الزلزال مقتل ما لا يقل عن 530 شخصاً وإصابة الآلاف.

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