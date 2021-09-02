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انطلاق منافسات المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن..  و"التزام" الأسرع في أشواط الفترة الصباحية

انطلقت اليوم الخميس منافسات المرحلة النهائية من النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن، والتي ستستمر حتى ختام المهرجان يوم السبت 11 سبتمبر، وشهدت منافسات اليوم إقامة 34 شوطاً مقسمة على فترتين "صباحية 20 شوطاً" و"مسائية 14 شوطاً"، بمسافة 2 كيلومتر لكل شوط، ومخصصة لفئة الحقايق "بكار وقعدان".

وحظيت الأشواط الصباحية بمنافسة قوية بين الهجن المشاركة، حيث حققت المطية "التزام" لمالكها أحمد البلوي أسرع توقيت، وقطعت مسافة الشوط في دقيقتين و 56 ثانية، تلاها في أسرع توقيت المطية "انتباه" لمالكها زايد آل رزق، بفارق عدة أجزاء من الثانية، كما حل "موفق" لمالكه سالم المري في المركز الثالث كأسرع توقيت.

فيما جاءت نتائج المركز الأول في باقي أشواط الفترة الصباحية على النحو التالي: "لهب" لمحمد وليد العنزي، "أبها" لسالم صالح المري، "معزم" لخليل سالم المري، "جمايل" لمحمد صالح آل رزق، "كيفان" لعبدالله زايد الشريف، "مداهم" لسالم سعيد اليامي، "إنذار" لمشعل صالح البلوي، "المحترف" لفهد مبخوت الدوسري، "متعبة" لسليمان عبدالله بن سليم، "العمرود" لدواس صالح آل عامر، "شهرة" لدواس صالح آل عامر، "سلطان" لعلي بخيت المري، "جبارة" لعبدالرحمن سالم المري، "ولوال" لفيصل علي المري، "متعب" لعبدالعزيز معلاء السهلي، "هيبة" لحمد علي المري، و"هملول" لسعد سالم المري.

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انطلاق منافسات المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن..  و"التزام" الأسرع في أشواط الفترة الصباحية
سبق

انطلقت اليوم الخميس منافسات المرحلة النهائية من النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن، والتي ستستمر حتى ختام المهرجان يوم السبت 11 سبتمبر، وشهدت منافسات اليوم إقامة 34 شوطاً مقسمة على فترتين "صباحية 20 شوطاً" و"مسائية 14 شوطاً"، بمسافة 2 كيلومتر لكل شوط، ومخصصة لفئة الحقايق "بكار وقعدان".

وحظيت الأشواط الصباحية بمنافسة قوية بين الهجن المشاركة، حيث حققت المطية "التزام" لمالكها أحمد البلوي أسرع توقيت، وقطعت مسافة الشوط في دقيقتين و 56 ثانية، تلاها في أسرع توقيت المطية "انتباه" لمالكها زايد آل رزق، بفارق عدة أجزاء من الثانية، كما حل "موفق" لمالكه سالم المري في المركز الثالث كأسرع توقيت.

فيما جاءت نتائج المركز الأول في باقي أشواط الفترة الصباحية على النحو التالي: "لهب" لمحمد وليد العنزي، "أبها" لسالم صالح المري، "معزم" لخليل سالم المري، "جمايل" لمحمد صالح آل رزق، "كيفان" لعبدالله زايد الشريف، "مداهم" لسالم سعيد اليامي، "إنذار" لمشعل صالح البلوي، "المحترف" لفهد مبخوت الدوسري، "متعبة" لسليمان عبدالله بن سليم، "العمرود" لدواس صالح آل عامر، "شهرة" لدواس صالح آل عامر، "سلطان" لعلي بخيت المري، "جبارة" لعبدالرحمن سالم المري، "ولوال" لفيصل علي المري، "متعب" لعبدالعزيز معلاء السهلي، "هيبة" لحمد علي المري، و"هملول" لسعد سالم المري.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
07:16 PM

انطلاق منافسات المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن..  و"التزام" الأسرع في أشواط الفترة الصباحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت اليوم الخميس منافسات المرحلة النهائية من النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن، والتي ستستمر حتى ختام المهرجان يوم السبت 11 سبتمبر، وشهدت منافسات اليوم إقامة 34 شوطاً مقسمة على فترتين "صباحية 20 شوطاً" و"مسائية 14 شوطاً"، بمسافة 2 كيلومتر لكل شوط، ومخصصة لفئة الحقايق "بكار وقعدان".

وحظيت الأشواط الصباحية بمنافسة قوية بين الهجن المشاركة، حيث حققت المطية "التزام" لمالكها أحمد البلوي أسرع توقيت، وقطعت مسافة الشوط في دقيقتين و 56 ثانية، تلاها في أسرع توقيت المطية "انتباه" لمالكها زايد آل رزق، بفارق عدة أجزاء من الثانية، كما حل "موفق" لمالكه سالم المري في المركز الثالث كأسرع توقيت.

فيما جاءت نتائج المركز الأول في باقي أشواط الفترة الصباحية على النحو التالي: "لهب" لمحمد وليد العنزي، "أبها" لسالم صالح المري، "معزم" لخليل سالم المري، "جمايل" لمحمد صالح آل رزق، "كيفان" لعبدالله زايد الشريف، "مداهم" لسالم سعيد اليامي، "إنذار" لمشعل صالح البلوي، "المحترف" لفهد مبخوت الدوسري، "متعبة" لسليمان عبدالله بن سليم، "العمرود" لدواس صالح آل عامر، "شهرة" لدواس صالح آل عامر، "سلطان" لعلي بخيت المري، "جبارة" لعبدالرحمن سالم المري، "ولوال" لفيصل علي المري، "متعب" لعبدالعزيز معلاء السهلي، "هيبة" لحمد علي المري، و"هملول" لسعد سالم المري.

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