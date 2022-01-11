"إثراء غير مشروع واختلاس".. الادعاء اللبناني يمنع حاكم البنك المركزي من السفر

"عون" استدعت "سلامة" إلى جلسة تحقيق

أصدرت المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون، اليوم (الثلاثاء)، مذكرة منع سفر بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة؛ بناء لشكوى تقدمت بها مجموعة من المجتمع المدني، تتهمه فيها بـ"الإثراء غير المشروع، واختلاس أموال عامة، ومخالفة قانون النقد والتسليف"، بحسب ما ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية.

واستمعت القاضية قبل إصدار المذكرة إلى عدد من كبار الموظفين في مصرف لبنان المركزي، واستدعت "سلامة" إلى جلسة تحقيق ستعقدها قريباً.