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السودان.. توجيه الجيش بوضع إمكانياته تحت تصرف "لجنة طوارئ الخريف"

بعد توفير خيام إيواء ومواد غذائية للمتضررين جراء السيول في شرق النيل

وجّه رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، بوضع إمكانيات القوات المسلحة تحت تصرف "لجنة طوارئ الخريف".

ووجّه "البرهان" بوضع كتيبتين من سلاح المهندسين بالقوات المسلحة تحت إمرة "لجنة طوارئ الخريف".

وكانت القوات المسلحة قد وفرت آليات هندسية وخيام ومشمعات إيواء ومواد غذائية للمتضررين من السيول بشرق النيل.

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السودان.. توجيه الجيش بوضع إمكانياته تحت تصرف "لجنة طوارئ الخريف"
سبق

وجّه رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، بوضع إمكانيات القوات المسلحة تحت تصرف "لجنة طوارئ الخريف".

ووجّه "البرهان" بوضع كتيبتين من سلاح المهندسين بالقوات المسلحة تحت إمرة "لجنة طوارئ الخريف".

وكانت القوات المسلحة قد وفرت آليات هندسية وخيام ومشمعات إيواء ومواد غذائية للمتضررين من السيول بشرق النيل.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
06:31 PM

السودان.. توجيه الجيش بوضع إمكانياته تحت تصرف "لجنة طوارئ الخريف"

بعد توفير خيام إيواء ومواد غذائية للمتضررين جراء السيول في شرق النيل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وجّه رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، بوضع إمكانيات القوات المسلحة تحت تصرف "لجنة طوارئ الخريف".

ووجّه "البرهان" بوضع كتيبتين من سلاح المهندسين بالقوات المسلحة تحت إمرة "لجنة طوارئ الخريف".

وكانت القوات المسلحة قد وفرت آليات هندسية وخيام ومشمعات إيواء ومواد غذائية للمتضررين من السيول بشرق النيل.

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