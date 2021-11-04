وتنوعت المخالفات ما بين منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونة (أسود وأبيض)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية دون وجود رمز الاستجابة السريع (QR)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كملصق وليس مطبوعًا، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضح (مطموس، ممزق، غير مقروء).
وشارك في الجولات الرقابية: (وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة).
وتنوعت المخالفات ما بين منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونة (أسود وأبيض)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية دون وجود رمز الاستجابة السريع (QR)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كملصق وليس مطبوعًا، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضح (مطموس، ممزق، غير مقروء).
وشارك في الجولات الرقابية: (وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة).
04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
09:32 AM
اخر تعديل
04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
10:12 AM
"إنفوجرافيك".. جولات رقابية على منافذ بيع الإنارة تضبط 64 ألف منتج
نفّذتها عدة جهات للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة.. المخالفات تنوعت
وتنوعت المخالفات ما بين منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونة (أسود وأبيض)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية دون وجود رمز الاستجابة السريع (QR)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كملصق وليس مطبوعًا، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضح (مطموس، ممزق، غير مقروء).
وشارك في الجولات الرقابية: (وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة).