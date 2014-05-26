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متحدث التعليم الجامعي: العودة كاملة لطلاب وطالبات الجامعات الحكومية والأهلية

"الأحمري": إعلان الوزارة الترتيبات الأولية للعودة الحضورية يعكس التخطيط المسبق

شرح المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري؛ الترتيبات الأولية للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم العام، والجامعي، والتدريب التقني، للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

وقال الأحمري؛ في حديث لقناة الإخبارية، إن إعلان الوزارة الترتيبات الأولية للعودة الحضورية يعكس التخطيط المسبق والاستعداد المبكر للعام الدراسي مع التأكيد على استمرار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع منسوبي التعليم من خلال المبادرة بأخذ اللقاح؛ لجعل البيئات المدرسية والتعليمية آمنة وصحية للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأوضح الأحمري؛ أن العودة إلى مقار العمل حضورياً تشمل المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس في المدارس والجامعات والكليات والمعاهد والتدريب التقني، كما تشمل العودة إلى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي المقبل، جميع طلاب وطالبات الجامعات الحكومية أو الأهلية أو المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وعمّا إذا كانت العودة اختيارية أو أن هناك آلية معينة لحضور الطلاب، أفاد الأحمري؛ بأن العودة كاملة لطلاب وطالبات الجامعات الحكومية والأهلية، أما العودة لطلبة التعليم العام للمدارس الحكومية والأهلية، فستكون وفقا للنماذج التشغيلية المعتمدة التي سيعلَن عنها في حينه، وسيتم تحديد الفئات العمرية المستهدفة من العودة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن اللجان في وزارة التعليم تعمل منذ وقت مبكر على دراسة الأوضاع والحالات بالتنسيق مع وزارة الصحة لوضع الترتيبات المعتمدة لمناسبة الحضور لطلاب وطالبات التعليم العام.

المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث التعليم الجامعي: العودة كاملة لطلاب وطالبات الجامعات الحكومية والأهلية
سبق

شرح المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري؛ الترتيبات الأولية للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم العام، والجامعي، والتدريب التقني، للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

وقال الأحمري؛ في حديث لقناة الإخبارية، إن إعلان الوزارة الترتيبات الأولية للعودة الحضورية يعكس التخطيط المسبق والاستعداد المبكر للعام الدراسي مع التأكيد على استمرار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع منسوبي التعليم من خلال المبادرة بأخذ اللقاح؛ لجعل البيئات المدرسية والتعليمية آمنة وصحية للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأوضح الأحمري؛ أن العودة إلى مقار العمل حضورياً تشمل المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس في المدارس والجامعات والكليات والمعاهد والتدريب التقني، كما تشمل العودة إلى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي المقبل، جميع طلاب وطالبات الجامعات الحكومية أو الأهلية أو المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وعمّا إذا كانت العودة اختيارية أو أن هناك آلية معينة لحضور الطلاب، أفاد الأحمري؛ بأن العودة كاملة لطلاب وطالبات الجامعات الحكومية والأهلية، أما العودة لطلبة التعليم العام للمدارس الحكومية والأهلية، فستكون وفقا للنماذج التشغيلية المعتمدة التي سيعلَن عنها في حينه، وسيتم تحديد الفئات العمرية المستهدفة من العودة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن اللجان في وزارة التعليم تعمل منذ وقت مبكر على دراسة الأوضاع والحالات بالتنسيق مع وزارة الصحة لوضع الترتيبات المعتمدة لمناسبة الحضور لطلاب وطالبات التعليم العام.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
11:56 AM

متحدث التعليم الجامعي: العودة كاملة لطلاب وطالبات الجامعات الحكومية والأهلية

"الأحمري": إعلان الوزارة الترتيبات الأولية للعودة الحضورية يعكس التخطيط المسبق

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عبدالحكيم شار - الرياض
6
11,297

شرح المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري؛ الترتيبات الأولية للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم العام، والجامعي، والتدريب التقني، للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

وقال الأحمري؛ في حديث لقناة الإخبارية، إن إعلان الوزارة الترتيبات الأولية للعودة الحضورية يعكس التخطيط المسبق والاستعداد المبكر للعام الدراسي مع التأكيد على استمرار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع منسوبي التعليم من خلال المبادرة بأخذ اللقاح؛ لجعل البيئات المدرسية والتعليمية آمنة وصحية للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأوضح الأحمري؛ أن العودة إلى مقار العمل حضورياً تشمل المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس في المدارس والجامعات والكليات والمعاهد والتدريب التقني، كما تشمل العودة إلى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي المقبل، جميع طلاب وطالبات الجامعات الحكومية أو الأهلية أو المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وعمّا إذا كانت العودة اختيارية أو أن هناك آلية معينة لحضور الطلاب، أفاد الأحمري؛ بأن العودة كاملة لطلاب وطالبات الجامعات الحكومية والأهلية، أما العودة لطلبة التعليم العام للمدارس الحكومية والأهلية، فستكون وفقا للنماذج التشغيلية المعتمدة التي سيعلَن عنها في حينه، وسيتم تحديد الفئات العمرية المستهدفة من العودة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن اللجان في وزارة التعليم تعمل منذ وقت مبكر على دراسة الأوضاع والحالات بالتنسيق مع وزارة الصحة لوضع الترتيبات المعتمدة لمناسبة الحضور لطلاب وطالبات التعليم العام.

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