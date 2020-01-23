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قضية اغتيال الدبلوماسي السعودي "القحطاني" تتفاعل بطلب لتسليم إيران قتَلته

3 من المشتبه بهم كشفت عنهم معلومات مخابراتية باكستانية وتوقعت "مخبأهم"

طالبت الشرطة الباكستانية، إيران، بتسليم ثلاثة مشتبه بهم "من الجنسية الباكستانية"، في مقتل دبلوماسي سعودي في كراتشي عام 2011، يعتقد أنهم يختبئون في إحدى المدن الإيرانية.

وشكّلت إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية في 14 نوفمبر 2021، فريقًا للتحقيق في اغتيال الدبلوماسي السعودي حسن القحطاني، أحد منسوبي القنصلية السعودية بكراتشي في 16 مايو 2011؛ حيث كان قد غادر منزله في منطقة "ديفينس خيابان شهباز" متجهًا إلى عمله، وتَعَقّبه أربعة مهاجمين كانوا على دراجتين ناريتين، اعترضوا سيارته وأطلقوا عليه الرصاص.

ووفقًا لصحيفة "ديلي باكستان"؛ فإن فريق إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية، وصل إلى معلومات مخابراتية مثمرة؛ مشيرة إلى أن إسلام أباد تقدمت بطلب إلى السلطات الإيرانية؛ لمساعدتها في القضية ضد المشتبه بهم في الجريمة؛ حيث تعتقد السلطات الباكستانية أن المشتبه بهم فروا إلى إيران.

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قضية اغتيال الدبلوماسي السعودي "القحطاني" تتفاعل بطلب لتسليم إيران قتَلته
سبق

طالبت الشرطة الباكستانية، إيران، بتسليم ثلاثة مشتبه بهم "من الجنسية الباكستانية"، في مقتل دبلوماسي سعودي في كراتشي عام 2011، يعتقد أنهم يختبئون في إحدى المدن الإيرانية.

وشكّلت إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية في 14 نوفمبر 2021، فريقًا للتحقيق في اغتيال الدبلوماسي السعودي حسن القحطاني، أحد منسوبي القنصلية السعودية بكراتشي في 16 مايو 2011؛ حيث كان قد غادر منزله في منطقة "ديفينس خيابان شهباز" متجهًا إلى عمله، وتَعَقّبه أربعة مهاجمين كانوا على دراجتين ناريتين، اعترضوا سيارته وأطلقوا عليه الرصاص.

ووفقًا لصحيفة "ديلي باكستان"؛ فإن فريق إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية، وصل إلى معلومات مخابراتية مثمرة؛ مشيرة إلى أن إسلام أباد تقدمت بطلب إلى السلطات الإيرانية؛ لمساعدتها في القضية ضد المشتبه بهم في الجريمة؛ حيث تعتقد السلطات الباكستانية أن المشتبه بهم فروا إلى إيران.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
01:13 PM

قضية اغتيال الدبلوماسي السعودي "القحطاني" تتفاعل بطلب لتسليم إيران قتَلته

3 من المشتبه بهم كشفت عنهم معلومات مخابراتية باكستانية وتوقعت "مخبأهم"

A A A
خالد علي - الرياض
7
26,682

طالبت الشرطة الباكستانية، إيران، بتسليم ثلاثة مشتبه بهم "من الجنسية الباكستانية"، في مقتل دبلوماسي سعودي في كراتشي عام 2011، يعتقد أنهم يختبئون في إحدى المدن الإيرانية.

وشكّلت إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية في 14 نوفمبر 2021، فريقًا للتحقيق في اغتيال الدبلوماسي السعودي حسن القحطاني، أحد منسوبي القنصلية السعودية بكراتشي في 16 مايو 2011؛ حيث كان قد غادر منزله في منطقة "ديفينس خيابان شهباز" متجهًا إلى عمله، وتَعَقّبه أربعة مهاجمين كانوا على دراجتين ناريتين، اعترضوا سيارته وأطلقوا عليه الرصاص.

ووفقًا لصحيفة "ديلي باكستان"؛ فإن فريق إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية، وصل إلى معلومات مخابراتية مثمرة؛ مشيرة إلى أن إسلام أباد تقدمت بطلب إلى السلطات الإيرانية؛ لمساعدتها في القضية ضد المشتبه بهم في الجريمة؛ حيث تعتقد السلطات الباكستانية أن المشتبه بهم فروا إلى إيران.

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