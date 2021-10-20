النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت: المحادثات مستمرة مع السعودية لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة

بعد حديث عن اتفاق "تاريخي" بين البلدين

قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، يوم السبت، إن الكويت والسعودية ما زالتا تجريان محادثات بشأن استئناف إنتاج النفط من الحقول التي يتم تشغيلها بشكل مشترك في المنطقة المقسومة.

وجاءت تصريحات "الجار الله"، بعد أن ذكرت صحيفتا "القبس" و"الراي" الكويتيتان في وقت سابق، نقلاً عن مصادر لم تكشفا النقاب عنها أن الكويت والسعودية اتفقتا على استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة.

وذكرت "القبس" أن مسؤولين حكوميين ونفطيين يمثلون البلدين التقوا، الخميس، ووقعوا اتفاقاً، فيما قالت صحيفة "الراي"، إن الطرفين وقعا اتفاقاً "تاريخياً"، دون أن تنشر مزيداً من التفاصيل.

وقالت "القبس": إن "الإنتاج من حقل الخفجي سيعود قريباً بعد استكمال بعض الإجراءات، كما سيستأنف الإنتاج من الوفرة خلال ثلاثة أشهر".

وتغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومترًا مربعًا، على الحدود بين عضوي "أوبك" السعودية والكويت، حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922.

وكان البلدان قد أوقفا الإنتاج من حقلي "الخفجي" و"الوفرة" المشتركين في تلك المنطقة قبل أكثر من أربع سنوات، مما أدى إلى تقليص نحو 500 ألف برميل يوميًا أو 0.5 بالمئة من المعروض النفطي العالمي.

الكويت السعودية النفط

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الكويت: المحادثات مستمرة مع السعودية لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة
سبق

قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، يوم السبت، إن الكويت والسعودية ما زالتا تجريان محادثات بشأن استئناف إنتاج النفط من الحقول التي يتم تشغيلها بشكل مشترك في المنطقة المقسومة.

وجاءت تصريحات "الجار الله"، بعد أن ذكرت صحيفتا "القبس" و"الراي" الكويتيتان في وقت سابق، نقلاً عن مصادر لم تكشفا النقاب عنها أن الكويت والسعودية اتفقتا على استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة.

وذكرت "القبس" أن مسؤولين حكوميين ونفطيين يمثلون البلدين التقوا، الخميس، ووقعوا اتفاقاً، فيما قالت صحيفة "الراي"، إن الطرفين وقعا اتفاقاً "تاريخياً"، دون أن تنشر مزيداً من التفاصيل.

وقالت "القبس": إن "الإنتاج من حقل الخفجي سيعود قريباً بعد استكمال بعض الإجراءات، كما سيستأنف الإنتاج من الوفرة خلال ثلاثة أشهر".

وتغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومترًا مربعًا، على الحدود بين عضوي "أوبك" السعودية والكويت، حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922.

وكان البلدان قد أوقفا الإنتاج من حقلي "الخفجي" و"الوفرة" المشتركين في تلك المنطقة قبل أكثر من أربع سنوات، مما أدى إلى تقليص نحو 500 ألف برميل يوميًا أو 0.5 بالمئة من المعروض النفطي العالمي.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
07:10 PM

الكويت: المحادثات مستمرة مع السعودية لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة

بعد حديث عن اتفاق "تاريخي" بين البلدين

A A A
محمد البقمي - الرياض
7
8,933

قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، يوم السبت، إن الكويت والسعودية ما زالتا تجريان محادثات بشأن استئناف إنتاج النفط من الحقول التي يتم تشغيلها بشكل مشترك في المنطقة المقسومة.

وجاءت تصريحات "الجار الله"، بعد أن ذكرت صحيفتا "القبس" و"الراي" الكويتيتان في وقت سابق، نقلاً عن مصادر لم تكشفا النقاب عنها أن الكويت والسعودية اتفقتا على استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة.

وذكرت "القبس" أن مسؤولين حكوميين ونفطيين يمثلون البلدين التقوا، الخميس، ووقعوا اتفاقاً، فيما قالت صحيفة "الراي"، إن الطرفين وقعا اتفاقاً "تاريخياً"، دون أن تنشر مزيداً من التفاصيل.

وقالت "القبس": إن "الإنتاج من حقل الخفجي سيعود قريباً بعد استكمال بعض الإجراءات، كما سيستأنف الإنتاج من الوفرة خلال ثلاثة أشهر".

وتغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومترًا مربعًا، على الحدود بين عضوي "أوبك" السعودية والكويت، حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922.

وكان البلدان قد أوقفا الإنتاج من حقلي "الخفجي" و"الوفرة" المشتركين في تلك المنطقة قبل أكثر من أربع سنوات، مما أدى إلى تقليص نحو 500 ألف برميل يوميًا أو 0.5 بالمئة من المعروض النفطي العالمي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,370
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,954
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,056
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,833

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة