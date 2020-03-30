"آل الشيخ": تكفل خادم الحرمين بعلاج مرضى "كورونا" مجاناً تجسيد لمبدأ الرحمة والأخوة والإنسانية

أمر الملك تصدّر الترند العالمي وسط آلاف التغريدات للإشادة به

أثنى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على أمر خادم الحرمين الشريفين بمجانية العلاج لمرضى فيروس "كورونا" من المواطنين والمقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل والحدود، واصفاً هذه اللفتة الكريمة بأنها امتداد لعطاءاته الخيرة، وتجسيد لما يكنّه من الرحمة والأخوة والإنسانية.

جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر"، عقب إعلان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم العلاج مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس "كورونا"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم بمقر هيئة الغذاء والدواء.

وقال الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: إن أمر مولاي خادم الحرمين الشريفين بعلاج مرضى "كورونا" من مواطنين ومقيمين ومخالفين لنظام الإقامة مجاناً هو امتداد لعطاءاته الخيرة.

وأضاف: وتجسيد لما يملكه رعاه الله في قلبه الطاهر لأبنائه المواطنين وإخوانه المسلمين من الرحمة والأخوة والإنسانية في أسمى معانيها، مختتماً تغريدته بالدعاء "حفظ الله المملكة وحماها".

فيما تصدّر إعلان الوزير "الربيعة" عن تكفل خادم الحرمين الشريفين بعلاج المرضى من فيروس "كورونا" بجميع المستشفيات الحكومية والخاصة منصة "تويتر"، وبلوغ الترند العالمي، وسط آلاف التغريدات التي أشادت بهذه اللفتة الملكية غير المستغربة على مملكة الإنسانية والعطاء، مؤكدين أن هذا يعكس إنسانية خادم الحرمين الشريفين وحرصه على صحة كل من يفد للمملكة حتى ولو كان مخالفاً للأنظمة والتعليمات.