النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الدفاع التونسي يترشح للرئاسة.. وحزب "السبسي" يؤيده

ليس له أي خلفية عسكرية

قدم وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، اليوم (الأربعاء)، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المبكرة المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، ليكون بذلك أحد أبرز المنافسين على المنصب.

والزبيدي (69 عامًا) مستقل، ولكنه يحظى بدعم عدة شخصيات سياسية وأحزاب ليبرالية.

ووفقًا لـ"رويترز": فـ"الزبيدي" ليس له أي خلفية عسكرية؛ وهو حاصل على الدكتوراه في الطب، وشغل منصب وزير للصحة في 2001 في عهد الرئيس السابق زين العابدين؛ الذي أطاحت به ثورة شعبية في 2011.

في سياق متصل أعلن حزب "نداء تونس" أن المكتب السياسي للحزب قرر مساندة ترشح وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي للرئاسة.

وأشار الحزب في بيان إلى أن "الزبيدي كان رفيقًا للرئيس الراحل قايد السبسي، وكان داعمًا لمشروعه الهادف لخلق التوازن السياسي، ووقف إلى جانبه في مرحلة تأسيس حزب نداء تونس، ونهل عنه منهج التفكير، وارتوى بمبادئ مشروعه الحضاري وإيمانه بالدولة وهيبتها وتقديم مصالحها ومصالح الوطن".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
وزير الدفاع التونسي يترشح للرئاسة.. وحزب "السبسي" يؤيده
سبق

قدم وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، اليوم (الأربعاء)، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المبكرة المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، ليكون بذلك أحد أبرز المنافسين على المنصب.

والزبيدي (69 عامًا) مستقل، ولكنه يحظى بدعم عدة شخصيات سياسية وأحزاب ليبرالية.

ووفقًا لـ"رويترز": فـ"الزبيدي" ليس له أي خلفية عسكرية؛ وهو حاصل على الدكتوراه في الطب، وشغل منصب وزير للصحة في 2001 في عهد الرئيس السابق زين العابدين؛ الذي أطاحت به ثورة شعبية في 2011.

في سياق متصل أعلن حزب "نداء تونس" أن المكتب السياسي للحزب قرر مساندة ترشح وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي للرئاسة.

وأشار الحزب في بيان إلى أن "الزبيدي كان رفيقًا للرئيس الراحل قايد السبسي، وكان داعمًا لمشروعه الهادف لخلق التوازن السياسي، ووقف إلى جانبه في مرحلة تأسيس حزب نداء تونس، ونهل عنه منهج التفكير، وارتوى بمبادئ مشروعه الحضاري وإيمانه بالدولة وهيبتها وتقديم مصالحها ومصالح الوطن".

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
04:34 PM

وزير الدفاع التونسي يترشح للرئاسة.. وحزب "السبسي" يؤيده

ليس له أي خلفية عسكرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
162

قدم وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، اليوم (الأربعاء)، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المبكرة المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، ليكون بذلك أحد أبرز المنافسين على المنصب.

والزبيدي (69 عامًا) مستقل، ولكنه يحظى بدعم عدة شخصيات سياسية وأحزاب ليبرالية.

ووفقًا لـ"رويترز": فـ"الزبيدي" ليس له أي خلفية عسكرية؛ وهو حاصل على الدكتوراه في الطب، وشغل منصب وزير للصحة في 2001 في عهد الرئيس السابق زين العابدين؛ الذي أطاحت به ثورة شعبية في 2011.

في سياق متصل أعلن حزب "نداء تونس" أن المكتب السياسي للحزب قرر مساندة ترشح وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي للرئاسة.

وأشار الحزب في بيان إلى أن "الزبيدي كان رفيقًا للرئيس الراحل قايد السبسي، وكان داعمًا لمشروعه الهادف لخلق التوازن السياسي، ووقف إلى جانبه في مرحلة تأسيس حزب نداء تونس، ونهل عنه منهج التفكير، وارتوى بمبادئ مشروعه الحضاري وإيمانه بالدولة وهيبتها وتقديم مصالحها ومصالح الوطن".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,542
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,581
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,604
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,677

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة