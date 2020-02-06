أماطت "بي بي سي" اللثام عن مجموعة من المعلومات المهمة المتعلقة بالفيروس السابع من عائلة كورونا، وذلك بعد أخذ عيّنات فيروسية من المرضى وتحليلها في المختبر؛ خلص المسؤولون في الصين ومنظمة الصحة العالمية إلى أن إصابتهم كانت بفيروس كورونا. وقالت "بي بي سي": تقع تحت مسمى كورونا عائلة واسعة من الفيروسات، لكن المعروف أن ستة منها فقط "والفيروس الجديد سيجعلها سبعة" تصيب البشر. وأضافت: لقد تسبّبت فيروسات كورونا في ظهور أعراض تتراوح ما بين نزلة برد خفيفة إلى الموت، ويبدو أن هذا الفيروس الجديد يقع في منطقة وسط بين هذين القطبين. وأردفت: تُكتشف فيروسات جديدة في كل الأوقات، وينتقل بعضها من أحد الأنواع الحيوانية؛ حيث لا تكون مرصودة فيه، إلى البشر. فمرض الالتهاب الرئوي اللانمطي الحاد "سارس" قد انتقل من قط الزباد إلى البشر، وانتقل مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "Mers" من الجِمال. وتابعت: إذا تم تحديد الحيوان الحامل للفيروس، أي الحيوان الذي يعيش الفيروس فيه من دون ظهور أعراض مرضية؛ يصبح التعامل مع المشكلة أسهل بكثير، وارتبطت الحالات الجديدة بسوق لبيع المأكولات البحرية بالجملة في ووهان جنوبي الصين. وقالت "بي بي سي": على الرغم من أن بعض الثدييات التي تعيش في البحر يمكن أن تحمل فيروسات كورونا، مثل حوت بيلوغا؛ يضم السوق حيوانات حية من أمثال الدجاج والخفافيش والأرانب والثعابين، والتي من المرجح أن تكون مصدرًا للفيروس.

الفيروس السابع من "كورونا".. معلومات جديدة عن القاتل الفتّاك صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-06 أماطت "بي بي سي" اللثام عن مجموعة من المعلومات المهمة المتعلقة بالفيروس السابع من عائلة كورونا، وذلك بعد أخذ عيّنات فيروسية من المرضى وتحليلها في المختبر؛ خلص المسؤولون في الصين ومنظمة الصحة العالمية إلى أن إصابتهم كانت بفيروس كورونا.



وقالت "بي بي سي": تقع تحت مسمى كورونا عائلة واسعة من الفيروسات، لكن المعروف أن ستة منها فقط "والفيروس الجديد سيجعلها سبعة" تصيب البشر.



وأضافت: لقد تسبّبت فيروسات كورونا في ظهور أعراض تتراوح ما بين نزلة برد خفيفة إلى الموت، ويبدو أن هذا الفيروس الجديد يقع في منطقة وسط بين هذين القطبين.



وأردفت: تُكتشف فيروسات جديدة في كل الأوقات، وينتقل بعضها من أحد الأنواع الحيوانية؛ حيث لا تكون مرصودة فيه، إلى البشر. فمرض الالتهاب الرئوي اللانمطي الحاد "سارس" قد انتقل من قط الزباد إلى البشر، وانتقل مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "Mers" من الجِمال.



وتابعت: إذا تم تحديد الحيوان الحامل للفيروس، أي الحيوان الذي يعيش الفيروس فيه من دون ظهور أعراض مرضية؛ يصبح التعامل مع المشكلة أسهل بكثير، وارتبطت الحالات الجديدة بسوق لبيع المأكولات البحرية بالجملة في ووهان جنوبي الصين.



وقالت "بي بي سي": على الرغم من أن بعض الثدييات التي تعيش في البحر يمكن أن تحمل فيروسات كورونا، مثل حوت بيلوغا؛ يضم السوق حيوانات حية من أمثال الدجاج والخفافيش والأرانب والثعابين، والتي من المرجح أن تكون مصدرًا للفيروس.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441 06:00 PM

الفيروس السابع من "كورونا".. معلومات جديدة عن القاتل الفتّاك بعد الحصول على عيّنات فيروسية من المرضى وتحليلها في المختبر





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أماطت "بي بي سي" اللثام عن مجموعة من المعلومات المهمة المتعلقة بالفيروس السابع من عائلة كورونا، وذلك بعد أخذ عيّنات فيروسية من المرضى وتحليلها في المختبر؛ خلص المسؤولون في الصين ومنظمة الصحة العالمية إلى أن إصابتهم كانت بفيروس كورونا.



وقالت "بي بي سي": تقع تحت مسمى كورونا عائلة واسعة من الفيروسات، لكن المعروف أن ستة منها فقط "والفيروس الجديد سيجعلها سبعة" تصيب البشر.



وأضافت: لقد تسبّبت فيروسات كورونا في ظهور أعراض تتراوح ما بين نزلة برد خفيفة إلى الموت، ويبدو أن هذا الفيروس الجديد يقع في منطقة وسط بين هذين القطبين.



وأردفت: تُكتشف فيروسات جديدة في كل الأوقات، وينتقل بعضها من أحد الأنواع الحيوانية؛ حيث لا تكون مرصودة فيه، إلى البشر. فمرض الالتهاب الرئوي اللانمطي الحاد "سارس" قد انتقل من قط الزباد إلى البشر، وانتقل مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "Mers" من الجِمال.



وتابعت: إذا تم تحديد الحيوان الحامل للفيروس، أي الحيوان الذي يعيش الفيروس فيه من دون ظهور أعراض مرضية؛ يصبح التعامل مع المشكلة أسهل بكثير، وارتبطت الحالات الجديدة بسوق لبيع المأكولات البحرية بالجملة في ووهان جنوبي الصين.



وقالت "بي بي سي": على الرغم من أن بعض الثدييات التي تعيش في البحر يمكن أن تحمل فيروسات كورونا، مثل حوت بيلوغا؛ يضم السوق حيوانات حية من أمثال الدجاج والخفافيش والأرانب والثعابين، والتي من المرجح أن تكون مصدرًا للفيروس.