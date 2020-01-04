البليهي: "جانغ" نقطة تحوُّل.. والغامدي: احترمنا بطل آسيا فأبدعنا

قدَّم علي البليهي التهاني للجماهير بعد التأهل لربع نهائي كأس الملك من أمام الفيصلي، وقال: "واجهنا فريقًا قويًّا، وكان ندًّا لنا، إضافة إلى بعض الأخطاء من خط الدفاع، أسهمت في وصول المباراة لركلات الترجيح".

وأضاف: "أعتقد أن إصابة جانغ مدافع الفريق كانت نقطة تحوُّل في المباراة، إضافة إلى ضغط المباريات؛ إذ إننا نلعب كل ثلاثة أيام مباراة".

وعن وضعه مع النادي قال: "لم يصلني أي عرض جديد حتى الآن".

من جانبه أكد خالد الغامدي، مدافع الفيصلي، أن لعبهم أمام الهلال بطل آسيا منحهم دافعًا لتقديم مستوى مميز، وقال بعد المباراة: "بخلاف مستوانا الجيد هذا الموسم فإننا قدَّمنا اليوم مستوى أفضل، خاصة أننا نلعب أمام فريق كبير، واحترمناه لأنه يستحق الاحترام".

وأضاف: "كنا قريبين من الفوز، وحاولنا استغلال تعب الهلال في الشوطَيْن الإضافيَّيْن".