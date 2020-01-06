النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تكريم نزلاء بسجن الطائف لاعتناقهم الدين الإسلامي

أعربوا عن فرحتهم باعتناق دين الإسلام والسلام والرحمة

نظمت شعبة التوجيه الفكري والمعنوي بالإدارة العامة لسجن الطائف بحضور مساعد مدير الإدارة العقيد سالم بن رزيني عسيري حفل تكريم عدد من النزلاء من عدة جنسيات لاعتناقهم الدين الإسلامي وذلك بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف، وبرعاية مدير الإدارة العقيد ماجد بن عيضه الثبيتي.

وقام مساعد مدير الإدارة بتلقين المسلمين الجدد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ثم جرى تكريمهم وتقديم وجبة عشاء للنزلاء بهذه المناسبة، سائلين الله لهم الثبات والتوفيق.

وأعرب المسلمون الجدد عن فرحتهم وسعادتهم باعتناق دين الإسلام والسلام والرحمة الذي دخلوه دون إكراه وعرفوا مبادئه بالحكمة والموعظة الحسنة.

يذكر أنه سبق إبرام عقد شراكة مجتمعية بين الإدارة العامة لسجن الطائف والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف لتعليم وإرشاد النزلاء الناطقين بغير اللغة العربية من المسلمين وغيرهم تعاليم وفضائل ديننا السمح وتأصيل المنهج الوسط الصحيح في نفوسهم بإقامة الدروس والدورات العلمية وتقديم الحقائب التعليمية وجلب المصاحف والكتيبات المترجمة إلى لغاتهم المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تكريم نزلاء بسجن الطائف لاعتناقهم الدين الإسلامي
سبق

نظمت شعبة التوجيه الفكري والمعنوي بالإدارة العامة لسجن الطائف بحضور مساعد مدير الإدارة العقيد سالم بن رزيني عسيري حفل تكريم عدد من النزلاء من عدة جنسيات لاعتناقهم الدين الإسلامي وذلك بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف، وبرعاية مدير الإدارة العقيد ماجد بن عيضه الثبيتي.

وقام مساعد مدير الإدارة بتلقين المسلمين الجدد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ثم جرى تكريمهم وتقديم وجبة عشاء للنزلاء بهذه المناسبة، سائلين الله لهم الثبات والتوفيق.

وأعرب المسلمون الجدد عن فرحتهم وسعادتهم باعتناق دين الإسلام والسلام والرحمة الذي دخلوه دون إكراه وعرفوا مبادئه بالحكمة والموعظة الحسنة.

يذكر أنه سبق إبرام عقد شراكة مجتمعية بين الإدارة العامة لسجن الطائف والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف لتعليم وإرشاد النزلاء الناطقين بغير اللغة العربية من المسلمين وغيرهم تعاليم وفضائل ديننا السمح وتأصيل المنهج الوسط الصحيح في نفوسهم بإقامة الدروس والدورات العلمية وتقديم الحقائب التعليمية وجلب المصاحف والكتيبات المترجمة إلى لغاتهم المختلفة.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
12:35 AM

تكريم نزلاء بسجن الطائف لاعتناقهم الدين الإسلامي

أعربوا عن فرحتهم باعتناق دين الإسلام والسلام والرحمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
513

نظمت شعبة التوجيه الفكري والمعنوي بالإدارة العامة لسجن الطائف بحضور مساعد مدير الإدارة العقيد سالم بن رزيني عسيري حفل تكريم عدد من النزلاء من عدة جنسيات لاعتناقهم الدين الإسلامي وذلك بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف، وبرعاية مدير الإدارة العقيد ماجد بن عيضه الثبيتي.

وقام مساعد مدير الإدارة بتلقين المسلمين الجدد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ثم جرى تكريمهم وتقديم وجبة عشاء للنزلاء بهذه المناسبة، سائلين الله لهم الثبات والتوفيق.

وأعرب المسلمون الجدد عن فرحتهم وسعادتهم باعتناق دين الإسلام والسلام والرحمة الذي دخلوه دون إكراه وعرفوا مبادئه بالحكمة والموعظة الحسنة.

يذكر أنه سبق إبرام عقد شراكة مجتمعية بين الإدارة العامة لسجن الطائف والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف لتعليم وإرشاد النزلاء الناطقين بغير اللغة العربية من المسلمين وغيرهم تعاليم وفضائل ديننا السمح وتأصيل المنهج الوسط الصحيح في نفوسهم بإقامة الدروس والدورات العلمية وتقديم الحقائب التعليمية وجلب المصاحف والكتيبات المترجمة إلى لغاتهم المختلفة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,363
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,730
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,133
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,687

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة