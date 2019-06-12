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"الأهلي" يقترب من "ريكاردو غوميز" مهاجم "الرأس الأخضر"

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن أن إدارة النادي الأهلي قد تقدّمت بعرضٍ لنظيرتها في نادي بارتيزان الصربي لضم اللاعب الهداف ريكاردو غوميز "27 عامًا" مهاجم منتخب الرأس الأخضر.

وسجّل اللاعب مع ناديه الصربي 20 هدفًا، من أصل 36 مباراة شارك فيها اللاعب وهو وصيف هدافي الدوري الصربي، علمًا بأنه مطلوب أيضًا في ناديين برتغاليين؛ كونه كان هداف دوري الدرجة الأولى في البرتغال قبل انضمامه لناديه الصربي.

وبحسب الصحيفة فإن إدارة الأهلي تقدمت بعرض تبلغ قيمته نحو 4 ملايين يورو لشراء عقد اللاعب، إلا أن إدارة النادي الصربي طلبت نحو 5 ملايين يورو للتخلّي عن اللاعب، لكن الصحيفة قالت: إن الأمور تسير نحو حسم النادي السعودي للصفقة.

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"الأهلي" يقترب من "ريكاردو غوميز" مهاجم "الرأس الأخضر"
سبق

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن أن إدارة النادي الأهلي قد تقدّمت بعرضٍ لنظيرتها في نادي بارتيزان الصربي لضم اللاعب الهداف ريكاردو غوميز "27 عامًا" مهاجم منتخب الرأس الأخضر.

وسجّل اللاعب مع ناديه الصربي 20 هدفًا، من أصل 36 مباراة شارك فيها اللاعب وهو وصيف هدافي الدوري الصربي، علمًا بأنه مطلوب أيضًا في ناديين برتغاليين؛ كونه كان هداف دوري الدرجة الأولى في البرتغال قبل انضمامه لناديه الصربي.

وبحسب الصحيفة فإن إدارة الأهلي تقدمت بعرض تبلغ قيمته نحو 4 ملايين يورو لشراء عقد اللاعب، إلا أن إدارة النادي الصربي طلبت نحو 5 ملايين يورو للتخلّي عن اللاعب، لكن الصحيفة قالت: إن الأمور تسير نحو حسم النادي السعودي للصفقة.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
10:11 PM

"الأهلي" يقترب من "ريكاردو غوميز" مهاجم "الرأس الأخضر"

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية برتغالية عن أن إدارة النادي الأهلي قد تقدّمت بعرضٍ لنظيرتها في نادي بارتيزان الصربي لضم اللاعب الهداف ريكاردو غوميز "27 عامًا" مهاجم منتخب الرأس الأخضر.

وسجّل اللاعب مع ناديه الصربي 20 هدفًا، من أصل 36 مباراة شارك فيها اللاعب وهو وصيف هدافي الدوري الصربي، علمًا بأنه مطلوب أيضًا في ناديين برتغاليين؛ كونه كان هداف دوري الدرجة الأولى في البرتغال قبل انضمامه لناديه الصربي.

وبحسب الصحيفة فإن إدارة الأهلي تقدمت بعرض تبلغ قيمته نحو 4 ملايين يورو لشراء عقد اللاعب، إلا أن إدارة النادي الصربي طلبت نحو 5 ملايين يورو للتخلّي عن اللاعب، لكن الصحيفة قالت: إن الأمور تسير نحو حسم النادي السعودي للصفقة.

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