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حزام النار يضرب شرق إندونيسيا بزلزال قوته 6.2 درجة

من جديد ضرب الحزام الناري بالمحيط الهادئ اليوم الاثنين؛ حيث قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: إن زلزالًا قوته 6.2 درجة وقع في شرق إندونيسيا يوم الاثنين؛ لكن لم تَرِد تقارير حتى الآن عن خسائر بشرية أو أضرار؛ حسب وكالة " رويترز".

وأضاف أن مركز الزلزال كان على بُعد 133 كيلومترًا إلى الشمال الغربي من مدينة كوبانج على جزيرة تيمور.

جدير بالذكر أن حزام النار حول المحيط الهادي هو منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين حول حوض المحيط الهادي. وهو على شكل حدوة حصان طولها 40.000كم، ويحدث في المنطقة 90% من زلازل العالم؛ وذلك لوجود سلسلة شبه متصلة من الأخاديد المحيطية والأقواس البركانية، والأحزمة البركانية وحركات الصفائح التكتونية.

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حزام النار يضرب شرق إندونيسيا بزلزال قوته 6.2 درجة
سبق

من جديد ضرب الحزام الناري بالمحيط الهادئ اليوم الاثنين؛ حيث قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: إن زلزالًا قوته 6.2 درجة وقع في شرق إندونيسيا يوم الاثنين؛ لكن لم تَرِد تقارير حتى الآن عن خسائر بشرية أو أضرار؛ حسب وكالة " رويترز".

وأضاف أن مركز الزلزال كان على بُعد 133 كيلومترًا إلى الشمال الغربي من مدينة كوبانج على جزيرة تيمور.

جدير بالذكر أن حزام النار حول المحيط الهادي هو منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين حول حوض المحيط الهادي. وهو على شكل حدوة حصان طولها 40.000كم، ويحدث في المنطقة 90% من زلازل العالم؛ وذلك لوجود سلسلة شبه متصلة من الأخاديد المحيطية والأقواس البركانية، والأحزمة البركانية وحركات الصفائح التكتونية.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
11:33 AM

حزام النار يضرب شرق إندونيسيا بزلزال قوته 6.2 درجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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من جديد ضرب الحزام الناري بالمحيط الهادئ اليوم الاثنين؛ حيث قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: إن زلزالًا قوته 6.2 درجة وقع في شرق إندونيسيا يوم الاثنين؛ لكن لم تَرِد تقارير حتى الآن عن خسائر بشرية أو أضرار؛ حسب وكالة " رويترز".

وأضاف أن مركز الزلزال كان على بُعد 133 كيلومترًا إلى الشمال الغربي من مدينة كوبانج على جزيرة تيمور.

جدير بالذكر أن حزام النار حول المحيط الهادي هو منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين حول حوض المحيط الهادي. وهو على شكل حدوة حصان طولها 40.000كم، ويحدث في المنطقة 90% من زلازل العالم؛ وذلك لوجود سلسلة شبه متصلة من الأخاديد المحيطية والأقواس البركانية، والأحزمة البركانية وحركات الصفائح التكتونية.

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