رئيس بلدية المجاردة يرفع التهاني والتبريكات للقيادة بمناسبة اليوم الوطني

"العربي": نستذكر تاريخًا شامخًا مليئًا بالأمجاد والمحبة

رفع رئيس بلدية محافظة المجاردة أحمد بن عامر العربي باسمه ونيابة عن منسوبي البلدية أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – وسمو أمير منطقة عسير بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين للمملكة.

وقال "العربي" إن هذا اليوم يحتل مكانة كبيرة في نفوسنا وفيه نستذكر تاريخًا شامخًا مليئًا بالأمجاد والمحبة بعد أن انتقلنا من التناحر إلى الوحدة ومن الجوع إلى الغنى ومن الشتات إلى اللحمة ليكون هذا اليوم هو يوم العزة والشموخ لأبناء هذا البلد المعطاء.

وتابع قائلاً : كما لا يفوتني أن أوجّه التحية محملة بالشكر والثناء والدعاء لجنودنا البواسل المرابطين والمدافعين عن هذا الوطن الغالي.