لندن.. السجن لسائق "أوبر" بعد تحرشه براكبة مريضة داخل سيارته

الشرطة البريطانية لجأت للكاميرات ونظام تحديد المواقع للقبض على الجاني

قضت محكمة بريطانية بالسجن 16 شهراً على سائق يعمل لدى شركة "أوبر" بعد اتهامه بالتحرش براكبة مريضة.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية فإن السائق الذي يبلغ من العمر 45 عاماً، واجه تهمة الاعتداء الجنسي ضد امرأة كان يقلها من منطقة "ويست إند" في لندن، في يناير 2018.

ووفق ما ذكرته سكاي نيوز نقلاً عن الـ"ديلي ميل" تقول الراكبة البالغة من العمر 27 عاماً، إنها شعرت بأن حالتها الصحية سيئة، فطلبت من السائق التوقف، الأمر الذي جعله يقترح عليها الانتقال إلى المقعد الأمامي.

بعدها أخبرته بأنها على وشك أن تتقيأ، فأوقف سيارته وفتح الباب وانتقل إلى مقعدها، ثم بدأ بالتحرش بالمرأة المريضة فتوسلته للابتعاد عنها وحاولت طلب المساعدة، لكنه أجبرها على البقاء داخل السيارة، وبعد أن أوصلها إلى منزلها، توجهت مباشرة إلى إبلاغ مركز الشرطة.

وذكرت الضحية أنها عانت كثيراً بسبب ما حصل لها، حيث أثر ذلك بشكل كبير على حالتها النفسية، حتى أنها باتت تخشى استقلال سيارات الأجرة، ومن جهتهم لجأ ضباط الشرطة إلى كاميرات المراقبة ونظام تحديد المواقع العالمي للوصول إلى الجاني واعتقاله.