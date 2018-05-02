المهاجم الكولومبي "كوبيتي" على رادار "النصر"

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر عن أنها تستهدف التعاقد مع الكولومبي "جوناثان كوبيتي"، اللاعب الحالي في صفوف سانتوس البرازيلي.

وكانت الصحف قد أشارت إلى أن النصر الإماراتي هو من يتفاوض مع اللاعب لضمه قبل أن يخرج مسؤولون من النادي الإماراتي لنفي تلك الأنباء.

وتخطئ كثيرًا الصحف البرازيلية في أسماء دول الأندية، وخصوصًا بين الإمارات والمملكة؛ حيث قالت الصحف: إن النادي عرض مبلغ 4 ملايين دولار لضم اللاعب قبل أن تخرج مصادر قريبة من النادي السعودي لتؤكد أن المقصود هو العالمي.

وكان سانتوس قد ضم اللاعب في 2016 نظير 1.5 مليون دولار، علمًا بأن اللاعب سبق له الاحتراف في اتليتيك ناسيونال وسانتا الكولومبيين، ثم انتقل لفيليز سارسفيلد الأرجنتيني وسانتوس البرازيلي، وهما أبرز محطاته المهنية.