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بالصور.. "تعليم الخرج" ينهي ترحيل المقررات لأكثر من 300 مدرسة

طالب من قادة المدارس جردها والتأكد من مطابقتها وفق برنامج "نور"

أنهت إدارة التعليم بمحافظة الخرج، ممثلة في إدارة المستودعات، توزيع المقررات المدرسية للعام الدراسي 1441هـ لأكثر من 300 مدرسة بمحافظتي الخرج والدلم (بنين - بنات) للفصل الدراسي الأول.

وتفصيلاً، أكد تعليم الخرج على قادة وقائدات المدارس بجرد وفرز المقررات الدراسية، والتأكد من مطابقتها لاستمارات الصرف وفق برنامج "نور"، وفي حال وجود عجز يتم الرفع لقسم الأمانة (وحدة المقررات المدرسية) وذلك لضمان انطلاق عام دراسي حافل بالجد والعطاء.

يذكر أن عملية التوزيع والترحيل بدأت منذ وقت مبكّر بمتابعة مباشرة من مدير التعليم الدكتور خالد العتيبي وبتشكيل فريق عمل من المستودعات؛ لضمان وصول المقررات المدرسية لكافة المدارس وقبل بدء العام الدراسي وعودة الطلاب والطالبات.

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بالصور.. "تعليم الخرج" ينهي ترحيل المقررات لأكثر من 300 مدرسة
سبق

أنهت إدارة التعليم بمحافظة الخرج، ممثلة في إدارة المستودعات، توزيع المقررات المدرسية للعام الدراسي 1441هـ لأكثر من 300 مدرسة بمحافظتي الخرج والدلم (بنين - بنات) للفصل الدراسي الأول.

وتفصيلاً، أكد تعليم الخرج على قادة وقائدات المدارس بجرد وفرز المقررات الدراسية، والتأكد من مطابقتها لاستمارات الصرف وفق برنامج "نور"، وفي حال وجود عجز يتم الرفع لقسم الأمانة (وحدة المقررات المدرسية) وذلك لضمان انطلاق عام دراسي حافل بالجد والعطاء.

يذكر أن عملية التوزيع والترحيل بدأت منذ وقت مبكّر بمتابعة مباشرة من مدير التعليم الدكتور خالد العتيبي وبتشكيل فريق عمل من المستودعات؛ لضمان وصول المقررات المدرسية لكافة المدارس وقبل بدء العام الدراسي وعودة الطلاب والطالبات.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
09:12 PM

بالصور.. "تعليم الخرج" ينهي ترحيل المقررات لأكثر من 300 مدرسة

طالب من قادة المدارس جردها والتأكد من مطابقتها وفق برنامج "نور"

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مسلّم الهواملة - الخرج
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أنهت إدارة التعليم بمحافظة الخرج، ممثلة في إدارة المستودعات، توزيع المقررات المدرسية للعام الدراسي 1441هـ لأكثر من 300 مدرسة بمحافظتي الخرج والدلم (بنين - بنات) للفصل الدراسي الأول.

وتفصيلاً، أكد تعليم الخرج على قادة وقائدات المدارس بجرد وفرز المقررات الدراسية، والتأكد من مطابقتها لاستمارات الصرف وفق برنامج "نور"، وفي حال وجود عجز يتم الرفع لقسم الأمانة (وحدة المقررات المدرسية) وذلك لضمان انطلاق عام دراسي حافل بالجد والعطاء.

يذكر أن عملية التوزيع والترحيل بدأت منذ وقت مبكّر بمتابعة مباشرة من مدير التعليم الدكتور خالد العتيبي وبتشكيل فريق عمل من المستودعات؛ لضمان وصول المقررات المدرسية لكافة المدارس وقبل بدء العام الدراسي وعودة الطلاب والطالبات.

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