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دورة في فن التعامل مع الجمهور لمنسوبي "مرور محايل"

قدمها عميد كلية العلوم والآداب بفرع جامعة الملك خالد

قدّم عميد كلية العلوم والآداب بفرع جامعة الملك خالد بمحايل الدكتور إبراهيم علي آل قايد، دورة تدريبية في مجال فن التعامل مع الجمهور لمنسوبي "المرور"، اليوم الثلاثاء، على مسرح مركز الأمير نايف الحضاري بمحافظة محايل عسير.

وعقدت الدورة بالتعاون مع الجهات الأكاديمية بجامعة الملك خالد، وشارك فيها عدد من رجال المرور من محافظات "المجاردة وبارق ورجال ألمع"، بالإضافة إلى مرور محافظة محايل.

حضر الندوة مدير شرطة محافظة محايل العميد سعود المتحمي، وشملت محاورها "التعرف على المداخل السهلة إلى العقول والقلوب، اكتساب مهارات فن الخدمة والتعامل مع العملاء وتعلم مهارات التحدث والإقناع".

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دورة في فن التعامل مع الجمهور لمنسوبي "مرور محايل"
سبق

قدّم عميد كلية العلوم والآداب بفرع جامعة الملك خالد بمحايل الدكتور إبراهيم علي آل قايد، دورة تدريبية في مجال فن التعامل مع الجمهور لمنسوبي "المرور"، اليوم الثلاثاء، على مسرح مركز الأمير نايف الحضاري بمحافظة محايل عسير.

وعقدت الدورة بالتعاون مع الجهات الأكاديمية بجامعة الملك خالد، وشارك فيها عدد من رجال المرور من محافظات "المجاردة وبارق ورجال ألمع"، بالإضافة إلى مرور محافظة محايل.

حضر الندوة مدير شرطة محافظة محايل العميد سعود المتحمي، وشملت محاورها "التعرف على المداخل السهلة إلى العقول والقلوب، اكتساب مهارات فن الخدمة والتعامل مع العملاء وتعلم مهارات التحدث والإقناع".

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
04:57 PM

دورة في فن التعامل مع الجمهور لمنسوبي "مرور محايل"

قدمها عميد كلية العلوم والآداب بفرع جامعة الملك خالد

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صحيفة سبق الإلكترونية - محايل عسير
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قدّم عميد كلية العلوم والآداب بفرع جامعة الملك خالد بمحايل الدكتور إبراهيم علي آل قايد، دورة تدريبية في مجال فن التعامل مع الجمهور لمنسوبي "المرور"، اليوم الثلاثاء، على مسرح مركز الأمير نايف الحضاري بمحافظة محايل عسير.

وعقدت الدورة بالتعاون مع الجهات الأكاديمية بجامعة الملك خالد، وشارك فيها عدد من رجال المرور من محافظات "المجاردة وبارق ورجال ألمع"، بالإضافة إلى مرور محافظة محايل.

حضر الندوة مدير شرطة محافظة محايل العميد سعود المتحمي، وشملت محاورها "التعرف على المداخل السهلة إلى العقول والقلوب، اكتساب مهارات فن الخدمة والتعامل مع العملاء وتعلم مهارات التحدث والإقناع".

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