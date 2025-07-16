"عسيري" يكرّم الفرق الفائزة بمسابقة "رواد جامعة الطائف" لإبراز الأفكار المبتكرة

تطبيق "المعلم المساعد" حصد المركز الأول وحصل على درع مركز الابتكار الذهبي

كرّم رئيس جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف عسيري، اليوم الخميس، الفرق الفائزة والمشاركة في مسابقة "رواد جامعة الطائف"، وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة التي نظمتها الجامعة ضمن فعاليات برنامج الإثراء المعرفي الصيفي، وذلك في حضور رئيس وأعضاء مركز الإبداع وريادة الأعمال.

وفي التفاصيل، هدفت المسابقة إلى تعزيز دور منظومة ريادة الأعمال والمساهمة في إبراز المواهب والأفكار المبتكرة لشباب وشابات الطائف.

وفتح باب التسجيل للمشاركة في مسابقة "رواد جامعة الطائف" في ٢٧ شوال الماضي، ووصل عدد الفرق المشاركة إلى ٤٢ فريقًا تقدموا بمشروعات مبتكرة في مجالات متنوعة كالتعليم، وتقنية المعلومات، والطب والرعاية الصحية.

وتضمنت المسابقة ثلاث مراحل، بدءًا بعرض الفكرة، ثم تقديم خطط العمل ويليها عرض الملصق خلال ثلاثة أسابيع، ورشحت لجنة التحكيم عشر فرق للمرحلة النهائية، بعد اعتمادها على معايير قياس موزونة لنماذج العمل المقدمة، ودورها في خلق فرص وظيفية، وغيرها من المعايير.

واحتل تطبيق "المعلم المساعد" المركز الأول، وحصل على درع مركز الابتكار الذهبي وجائزة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال، أما المركز الثاني فقد حصل عليه تطبيق "تضامن" الذي تُوِج بدرع مركز الابتكار الفضي مع جائزة مالية مقدارها ثلاثة آلاف ريال.

وأخيرًا جاء مشروعا "قياس الازدحام" و"أستاذ/ طالب زائر عن بعد" في المركزين الثالث والرابع.