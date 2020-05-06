النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفنان إبراهيم الحساوي يكشف سبب عدم حضوره تشييع جنازة والده وشقيقته

قالت: وصلت ليلة البارح قادمًا من الإمارات بعد غياب ٧٦ يومًا كي أكون قريبًا منه

أكد الفنان السعودي إبراهيم الحساوي أن فيروس كورونا منعه من حضور جنازة والده وشقيقته بسبب وجوده في الحجر الصحي، موضحًا أنه وصل أمس خارج المملكة.

وتفصيلًا قال "الحساوي" مغرداً: في اليوم الثالث من رمضان فقدت شقيقتي رحمها الله، واليوم أفقد والدي. المؤلم والموجع أنني في حجر صحي حاليًّا وصلت ليلة البارح قادمًا من الإمارات بعد غياب ٧٦ يومًا كي أكون قريبًا من الوالد، ولكن إرادة الله فوق كل شيء.

وأضاف: لم أستطع حضور تشييع جنازة أختي ولا حضور تشييع جنازة والدي بسبب هذه الجائحة.

الفنان السعودي إبراهيم الحساوي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الفنان إبراهيم الحساوي يكشف سبب عدم حضوره تشييع جنازة والده وشقيقته
سبق

أكد الفنان السعودي إبراهيم الحساوي أن فيروس كورونا منعه من حضور جنازة والده وشقيقته بسبب وجوده في الحجر الصحي، موضحًا أنه وصل أمس خارج المملكة.

وتفصيلًا قال "الحساوي" مغرداً: في اليوم الثالث من رمضان فقدت شقيقتي رحمها الله، واليوم أفقد والدي. المؤلم والموجع أنني في حجر صحي حاليًّا وصلت ليلة البارح قادمًا من الإمارات بعد غياب ٧٦ يومًا كي أكون قريبًا من الوالد، ولكن إرادة الله فوق كل شيء.

وأضاف: لم أستطع حضور تشييع جنازة أختي ولا حضور تشييع جنازة والدي بسبب هذه الجائحة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
09:01 PM

الفنان إبراهيم الحساوي يكشف سبب عدم حضوره تشييع جنازة والده وشقيقته

قالت: وصلت ليلة البارح قادمًا من الإمارات بعد غياب ٧٦ يومًا كي أكون قريبًا منه

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
5
7,733

أكد الفنان السعودي إبراهيم الحساوي أن فيروس كورونا منعه من حضور جنازة والده وشقيقته بسبب وجوده في الحجر الصحي، موضحًا أنه وصل أمس خارج المملكة.

وتفصيلًا قال "الحساوي" مغرداً: في اليوم الثالث من رمضان فقدت شقيقتي رحمها الله، واليوم أفقد والدي. المؤلم والموجع أنني في حجر صحي حاليًّا وصلت ليلة البارح قادمًا من الإمارات بعد غياب ٧٦ يومًا كي أكون قريبًا من الوالد، ولكن إرادة الله فوق كل شيء.

وأضاف: لم أستطع حضور تشييع جنازة أختي ولا حضور تشييع جنازة والدي بسبب هذه الجائحة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,941
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,782
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,114
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,035

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة