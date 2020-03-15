قبل 22 عامًا.. كاتب سعودي يقرأ الحاضر محذرًا من 4 عادات غير صحية بالمملكة

مقال نُشر في 1419هـ ونفضت "سبق" عنه غبار الزمن للتحذير من بعض التصرفات

حذّر الكاتب السعودي عبدالفتاح بن أحمد الريس، قبل نحو 22 عامًا، من بعض العادات التي يمارسها بعض أفراد الشعب السعودي في مناسباتهم، والتي قد تساهم في نقل الأمراض والأوبة.

وذهب "الريس"، في مقالته التي نشرت في جريدة الرياض وتحديدًا في عددها رقم 10972 وبتاريخ 15/ 3/ 1419هـ، للتحذير من بعض التصرفات التي يمارسها الأفراد في المناسبات الكبيرة وخاصة الزيجات.

وبعد هذه السنوات، رصدت "سبق" هذا المقال لتنفض عنه غبار الزمن؛ تأكيدًا بأن الثقافة العامة إرث مهم قد نحتاجه في كل وقت؛ حيث يعد الكاتب "الريس" من أدباء منطقة تبوك، وهو ناقد وكاتب معروف في منطقة تبوك عمل في التعليم سنوات طويلة قبل أن يتقاعد.

وإذا ما استعرضنا المقال، نجد الكاتب رصد أربع ملاحظات مهمة في مجال الحفاظ على الصحة العامة في المناسبات؛ حيث ذكر في الملاحظة الأولى أن غسل اليدين قبل الطعام مهم جدًّا وخاصة في المناسبات العائلية وفي حفلات الزواج حيث يصافح الشخص عشرات الأشخاص.

أما الملاحظة الثانية، فتتعلق بتقطيع اللحم للضيوف من قِبَل المضيف أو بين الضيوف أنفسهم بواسطة اليد، وهذه قابلة لنقل العدوى بين الأشخاص، وذهب الكاتب إلى أن هذه العادة غير مستحبة لسببين: الأول إلزام الضيف بأكل ما قطع له وقد يكون له رغبة بقطع أخرى من اللحم فيهملها أو يتركها مكرهًا إذا ما كان الشخص مقطع اللحم يأكل بطريقة خاطئة ويدخل يده في فمه عند الأكل.

وفي الملاحظة الثالثة، قال الكاتب إنها تتعلق باستخدام المناشف والفوط القماشية لجميع الضيوف واستخدام عبوات العطر والصابون عند المغاسل، ويجب استخدام المناديل الورقية وعبوات النظافة ذات الاستخدام الواحد.

وفي ختام المقال، خصص الكاتب الملاحظة الرابعة للمطاعم وما يحدث فيها من سوء النظافة في المطابخ والمعدات والأطباق وعدم الحرص على الطهي الجيد للأكل.