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أمير الرياض يستقبل سفير الأرجنتين لدى المملكة

بحثا عددًا من الموضوعات المشتركة

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأحد، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة، مارسيلو جيلاردوني.

تبادل الجانبان خلال اللقاء، الأحاديث الودية، وبحثا عددًا من الموضوعات المشتركة.

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أمير الرياض يستقبل سفير الأرجنتين لدى المملكة
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأحد، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة، مارسيلو جيلاردوني.

تبادل الجانبان خلال اللقاء، الأحاديث الودية، وبحثا عددًا من الموضوعات المشتركة.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
04:42 PM

أمير الرياض يستقبل سفير الأرجنتين لدى المملكة

بحثا عددًا من الموضوعات المشتركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأحد، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة، مارسيلو جيلاردوني.

تبادل الجانبان خلال اللقاء، الأحاديث الودية، وبحثا عددًا من الموضوعات المشتركة.

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