تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًّا اليوم من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وجرى خلال الاتصال تبادل الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ملك البحرين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-12-20 تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًّا اليوم من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وجرى خلال الاتصال تبادل الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441 10:54 PM

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ملك البحرين تبادلا الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات





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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًّا اليوم من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وجرى خلال الاتصال تبادل الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.