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إيران.. 143 وفاة جديدة ترفع عدد الضحايا إلى 2077

وزير الصحة: سنعلن عن إجراءات مشددة خلال يومين

أعلنت الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 2077، بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال وزير الصحة الإيراني، وفق ما أوردته "روسيا اليوم": سيتم تنفيذ إجراءات مشددة لمكافحة فيروس كورونا خلال يومين، وعلى المواطنين الالتزام بها.

فيروس كورونا الجديد إيران

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إيران.. 143 وفاة جديدة ترفع عدد الضحايا إلى 2077
سبق

أعلنت الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 2077، بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال وزير الصحة الإيراني، وفق ما أوردته "روسيا اليوم": سيتم تنفيذ إجراءات مشددة لمكافحة فيروس كورونا خلال يومين، وعلى المواطنين الالتزام بها.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
01:00 PM

إيران.. 143 وفاة جديدة ترفع عدد الضحايا إلى 2077

وزير الصحة: سنعلن عن إجراءات مشددة خلال يومين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 2077، بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال وزير الصحة الإيراني، وفق ما أوردته "روسيا اليوم": سيتم تنفيذ إجراءات مشددة لمكافحة فيروس كورونا خلال يومين، وعلى المواطنين الالتزام بها.

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