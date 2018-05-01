"العمل" تضبط 1200 مخالفة ارتكبتها محلات ومجمعات بقطاع الاتصالات

نفّذت 26 ألف جولة تفتيشية لرصد التزام القطاع الخاص بقرار التوطين

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 25.959 جولة تفتيشية على المجمعات والمحلات التجارية في مختلف مناطق المملكة؛ في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الاتصالات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفّذت منذ بداية 2018 واستمرت حتى 21 أبريل الجاري؛ كشفت عن التزام 24.799 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 1160 منشأة.

وقال المتحدث: الحملات التفتيشية ضبطت 1214 مخالفة، وبلغت مخالفات التوطين منها 867 مخالفة؛ في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 347 مخالفة.

ودعا "أبا الخيل" عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 19911، أو عبر تطبيق "معاً للرصد" على الأجهزة الذكية؛ وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.

يُذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات؛ يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط؛ لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت؛ سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.