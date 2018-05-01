النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العمل" تضبط 1200 مخالفة ارتكبتها محلات ومجمعات بقطاع الاتصالات

نفّذت 26 ألف جولة تفتيشية لرصد التزام القطاع الخاص بقرار التوطين

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 25.959 جولة تفتيشية على المجمعات والمحلات التجارية في مختلف مناطق المملكة؛ في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الاتصالات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفّذت منذ بداية 2018 واستمرت حتى 21 أبريل الجاري؛ كشفت عن التزام 24.799 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 1160 منشأة.

وقال المتحدث: الحملات التفتيشية ضبطت 1214 مخالفة، وبلغت مخالفات التوطين منها 867 مخالفة؛ في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 347 مخالفة.

ودعا "أبا الخيل" عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 19911، أو عبر تطبيق "معاً للرصد" على الأجهزة الذكية؛ وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.

يُذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات؛ يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط؛ لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت؛ سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العمل" تضبط 1200 مخالفة ارتكبتها محلات ومجمعات بقطاع الاتصالات
سبق

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 25.959 جولة تفتيشية على المجمعات والمحلات التجارية في مختلف مناطق المملكة؛ في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الاتصالات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفّذت منذ بداية 2018 واستمرت حتى 21 أبريل الجاري؛ كشفت عن التزام 24.799 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 1160 منشأة.

وقال المتحدث: الحملات التفتيشية ضبطت 1214 مخالفة، وبلغت مخالفات التوطين منها 867 مخالفة؛ في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 347 مخالفة.

ودعا "أبا الخيل" عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 19911، أو عبر تطبيق "معاً للرصد" على الأجهزة الذكية؛ وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.

يُذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات؛ يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط؛ لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت؛ سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
12:21 PM

"العمل" تضبط 1200 مخالفة ارتكبتها محلات ومجمعات بقطاع الاتصالات

نفّذت 26 ألف جولة تفتيشية لرصد التزام القطاع الخاص بقرار التوطين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,013

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 25.959 جولة تفتيشية على المجمعات والمحلات التجارية في مختلف مناطق المملكة؛ في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الاتصالات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفّذت منذ بداية 2018 واستمرت حتى 21 أبريل الجاري؛ كشفت عن التزام 24.799 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 1160 منشأة.

وقال المتحدث: الحملات التفتيشية ضبطت 1214 مخالفة، وبلغت مخالفات التوطين منها 867 مخالفة؛ في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 347 مخالفة.

ودعا "أبا الخيل" عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 19911، أو عبر تطبيق "معاً للرصد" على الأجهزة الذكية؛ وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.

يُذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات؛ يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط؛ لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت؛ سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,384
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,070
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,166
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,286

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة