"آل عيسى" للمرتبة السابعة بتعليم "رجال ألمع"

صدرت الموافقة على ترقية الموظف محمد أحمد آل عيسى بتعليم محافظة رجال ألمع، إلى المرتبة السابعة.
تهانينا القلبية له وصادق دعواتنا له بمزيد من النجاح.
صدرت الموافقة على ترقية الموظف محمد أحمد آل عيسى بتعليم محافظة رجال ألمع، إلى المرتبة السابعة.
تهانينا القلبية له وصادق دعواتنا له بمزيد من النجاح.
صدرت الموافقة على ترقية الموظف محمد أحمد آل عيسى بتعليم محافظة رجال ألمع، إلى المرتبة السابعة.
تهانينا القلبية له وصادق دعواتنا له بمزيد من النجاح.
صدرت الموافقة على ترقية الموظف محمد أحمد آل عيسى بتعليم محافظة رجال ألمع، إلى المرتبة السابعة.
تهانينا القلبية له وصادق دعواتنا له بمزيد من النجاح.