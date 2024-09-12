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أمر ملكي بترقية (٥٢٣) عضوًا إلى مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمرًا ملكيًّا، يقضي بترقية (٥٢٣) من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة إلى مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.

وثمَّن النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي، وما تضمنه من ترقيات، مؤكدًا أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للنيابة العامة، بما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، منها الشأن الوظيفي؛ للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.

وحث منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم.

سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادتنا الرشيدة.

أمر ملكي النيابة العامة

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أمر ملكي بترقية (٥٢٣) عضوًا إلى مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمرًا ملكيًّا، يقضي بترقية (٥٢٣) من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة إلى مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.

وثمَّن النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي، وما تضمنه من ترقيات، مؤكدًا أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للنيابة العامة، بما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، منها الشأن الوظيفي؛ للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.

وحث منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم.

سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادتنا الرشيدة.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
10:02 PM

أمر ملكي بترقية (٥٢٣) عضوًا إلى مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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7,865

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمرًا ملكيًّا، يقضي بترقية (٥٢٣) من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة إلى مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.

وثمَّن النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي، وما تضمنه من ترقيات، مؤكدًا أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للنيابة العامة، بما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، منها الشأن الوظيفي؛ للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.

وحث منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم.

سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادتنا الرشيدة.

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