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الفِرق الرقابية بالأمانة تحبط نقل 26 رأسًا من المواشي الفاسدة بالطائف

نُقلت بسيارات غير مجهَّزة وفي بيئة غير صحية.. وكانت في طريقها للبيع

نجحت الفِرق الرقابية ببلدية الهدا الفرعية التابعة لأمانة محافظة الطائف في إحباط نقل أكثر من ٢٦ رأسًا من المواشي الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كانت قادمة إلى الطائف.

تلك المواشي الفاسدة تم نقلها في سيارات غير مخصصة لذلك، وفي بيئة غير صحية، وكانت في طريقها للبيع، ويهدف مَن يقوم بترويجها للكسب المالي دون مراعاة لصحة المستهلك.

وكان أمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، قد شدد على المراقبين كافة التابعين للأمانة بمتابعة وفرض الرقابة على المركبات القادمة، وخصوصًا من مكة المكرمة، التي قد تنقل لحومًا فاسدة، وكذلك الحال بالنسبة للمطاعم، في ظل التنسيق القائم بين الأمانة والجهات الأمنية التي تتابع من خلال نقاط التفتيش مثل هذه الحالات.

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الفِرق الرقابية بالأمانة تحبط نقل 26 رأسًا من المواشي الفاسدة بالطائف
سبق

نجحت الفِرق الرقابية ببلدية الهدا الفرعية التابعة لأمانة محافظة الطائف في إحباط نقل أكثر من ٢٦ رأسًا من المواشي الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كانت قادمة إلى الطائف.

تلك المواشي الفاسدة تم نقلها في سيارات غير مخصصة لذلك، وفي بيئة غير صحية، وكانت في طريقها للبيع، ويهدف مَن يقوم بترويجها للكسب المالي دون مراعاة لصحة المستهلك.

وكان أمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، قد شدد على المراقبين كافة التابعين للأمانة بمتابعة وفرض الرقابة على المركبات القادمة، وخصوصًا من مكة المكرمة، التي قد تنقل لحومًا فاسدة، وكذلك الحال بالنسبة للمطاعم، في ظل التنسيق القائم بين الأمانة والجهات الأمنية التي تتابع من خلال نقاط التفتيش مثل هذه الحالات.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
10:02 PM

الفِرق الرقابية بالأمانة تحبط نقل 26 رأسًا من المواشي الفاسدة بالطائف

نُقلت بسيارات غير مجهَّزة وفي بيئة غير صحية.. وكانت في طريقها للبيع

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
2,563

نجحت الفِرق الرقابية ببلدية الهدا الفرعية التابعة لأمانة محافظة الطائف في إحباط نقل أكثر من ٢٦ رأسًا من المواشي الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كانت قادمة إلى الطائف.

تلك المواشي الفاسدة تم نقلها في سيارات غير مخصصة لذلك، وفي بيئة غير صحية، وكانت في طريقها للبيع، ويهدف مَن يقوم بترويجها للكسب المالي دون مراعاة لصحة المستهلك.

وكان أمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، قد شدد على المراقبين كافة التابعين للأمانة بمتابعة وفرض الرقابة على المركبات القادمة، وخصوصًا من مكة المكرمة، التي قد تنقل لحومًا فاسدة، وكذلك الحال بالنسبة للمطاعم، في ظل التنسيق القائم بين الأمانة والجهات الأمنية التي تتابع من خلال نقاط التفتيش مثل هذه الحالات.

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