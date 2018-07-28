أعلى حصيلة منذ 3 أشهر.. "كورونا" يصيب 19761 تركيًّا خلال يوم

أعلى حصيلة منذ 3 أشهر.. "كورونا" يصيب 19761 تركيًّا خلال يوم
الفيروس أودى بحياة 51 مريضًا
أفادت وزارة الصحة التركية، اليوم "الثلاثاء"، بتسجيل 19761 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات في البلاد منذ مطلع مايو الماضي.
وأضافت الوزارة أنها سجّلت 51 وفاة بالفيروس في آخر 24 ساعة الأخيرة؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 51048، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 5638178.
تركيا
فيروس كورونا الجديد
أعلى حصيلة منذ 3 أشهر.. "كورونا" يصيب 19761 تركيًّا خلال يوم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-07-27
أفادت وزارة الصحة التركية، اليوم "الثلاثاء"، بتسجيل 19761 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات في البلاد منذ مطلع مايو الماضي.
وأضافت الوزارة أنها سجّلت 51 وفاة بالفيروس في آخر 24 ساعة الأخيرة؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 51048، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 5638178.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
08:53 PM
اخر تعديل
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
04:01 AM
أعلى حصيلة منذ 3 أشهر.. "كورونا" يصيب 19761 تركيًّا خلال يوم
الفيروس أودى بحياة 51 مريضًا
أفادت وزارة الصحة التركية، اليوم "الثلاثاء"، بتسجيل 19761 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات في البلاد منذ مطلع مايو الماضي.
وأضافت الوزارة أنها سجّلت 51 وفاة بالفيروس في آخر 24 ساعة الأخيرة؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 51048، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 5638178.