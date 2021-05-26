فيديو.. لحظة اشتعال النيران في أنبوب غاز وتفحم 9 سيارات في مصر

بسبب كسر في ماسورة أثناء أعمال حفر

رصدت كاميرات المراقبة لحظة كسر أنبوب غاز طبيعي بمنطقة كرموز بالإسكندرية شمالي مصر، أمس السبت؛ مما أسفر عن تفحم 9 سيارات و"توك توك" بالكامل، دون حدوث إصابات.

وحسب موقع "مصراوي"، تَلَقّت مديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا بحدوث كسر في ماسورة غاز طبيعي واشتعال النيران بها أثناء أعمال الحفر بجوار كوبري راغب في منطقة كرموز غربي الإسكندرية.

وعلى الفور، قامت شركة "ناتاجاس" بإغلاق صمامات الغاز الرئيسية، لمنع حدوث تسرب؛ فيما سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، وقامت بإخماد النيران قبل امتدادها.

وحسب "مصراوي"؛ فإن الحادث قد وقع جراء قيام أحد الحفارات القائمة بأعمال التطوير بالمنطقة، بكسر غير مقصود لأنبوب الغاز؛ مما أدى إلى نشوب الحريق واحتراق 9 سيارات و"توك توك" دون وقوع خسائر بشرية.

وتَحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، ويجري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.