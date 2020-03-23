النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصحة الكويتية: حالة إصابة واحدة بكورونا في آخر 24 ساعة

ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 189 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 189 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة الكويتية: إن الحالة الجديدة هي لمواطنة مرتبطة بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة.

ووفق صحيفة "القبس"، كانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الأحد، تسجيل 12 حالة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا.

وقال الدكتور عبدالله السند: إن الإصابات تتوزع على خمس حالات مخالطة؛ منها أربع حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة (مواطنتان كويتيتان ومقيمتان فلبينيتان)؛ أما الحالة الخامسة فهي مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى جمهورية مصر العربية وهي لمواطنة كويتية.

وأضاف "السند" أن الحالة السادسة مرتبطة بالسفر إلى البرازيل وهي لمواطنة كويتية، أما بقية الحالات فسيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقًا لورود خبر إصابتها بالفيروس قبل دقائق قليلة من عقد المؤتمر الصحفي.

وزارة الصحة الكويتية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصحة الكويتية: حالة إصابة واحدة بكورونا في آخر 24 ساعة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 189 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة الكويتية: إن الحالة الجديدة هي لمواطنة مرتبطة بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة.

ووفق صحيفة "القبس"، كانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الأحد، تسجيل 12 حالة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا.

وقال الدكتور عبدالله السند: إن الإصابات تتوزع على خمس حالات مخالطة؛ منها أربع حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة (مواطنتان كويتيتان ومقيمتان فلبينيتان)؛ أما الحالة الخامسة فهي مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى جمهورية مصر العربية وهي لمواطنة كويتية.

وأضاف "السند" أن الحالة السادسة مرتبطة بالسفر إلى البرازيل وهي لمواطنة كويتية، أما بقية الحالات فسيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقًا لورود خبر إصابتها بالفيروس قبل دقائق قليلة من عقد المؤتمر الصحفي.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
11:24 AM

الصحة الكويتية: حالة إصابة واحدة بكورونا في آخر 24 ساعة

ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 189 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,748

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 189 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة الكويتية: إن الحالة الجديدة هي لمواطنة مرتبطة بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة.

ووفق صحيفة "القبس"، كانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الأحد، تسجيل 12 حالة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا.

وقال الدكتور عبدالله السند: إن الإصابات تتوزع على خمس حالات مخالطة؛ منها أربع حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة (مواطنتان كويتيتان ومقيمتان فلبينيتان)؛ أما الحالة الخامسة فهي مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى جمهورية مصر العربية وهي لمواطنة كويتية.

وأضاف "السند" أن الحالة السادسة مرتبطة بالسفر إلى البرازيل وهي لمواطنة كويتية، أما بقية الحالات فسيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقًا لورود خبر إصابتها بالفيروس قبل دقائق قليلة من عقد المؤتمر الصحفي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,537
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,149
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,995
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,551

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة