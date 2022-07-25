وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق.

وتفصيلاً، أعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – برقيتَيْ تهنئة لدولة السيد بوريس جونسون بمناسبة اختياره رئيسًا للوزراء في المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

القيادة تهنئ "جونسون" لاختياره رئيسًا للوزراء لبريطانيا وإيرلندا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-07-25 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – برقيتَيْ تهنئة لدولة السيد بوريس جونسون بمناسبة اختياره رئيسًا للوزراء في المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وتفصيلاً، أعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق. وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 12:45 AM

اخر تعديل 25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 12:04 PM

القيادة تهنئ "جونسون" لاختياره رئيسًا للوزراء لبريطانيا وإيرلندا أعربا عن تمنياتهما له بالتوفيق ومزيد من التقدم لشعب المملكة المتحدة





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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – برقيتَيْ تهنئة لدولة السيد بوريس جونسون بمناسبة اختياره رئيسًا للوزراء في المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.



وتفصيلاً، أعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق.

وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق.