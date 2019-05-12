متى نسمح لأطفالنا بالصيام؟ وما هو الغذاء المناسب لهم في الفطور والسحور؟.. هنا النصائح
يُنصح بأن يبدأ الصيام بعد سن 10 سنوات مع مراعاة التدابير المتعلقة بالصوم
تعمل الأسرة على حث أطفالها على الصيام في رمضان، بل تحفزهم بالمكافآت المادية والمعنوية، ولكن السؤال حول إمكانية صيام الأطفال، وما هو العمر المناسب للبدء في الصيام؟ والإجابة دائمًا بأن الأهل هم من يعلم أكثر ما هي قدرات الطفل، وهم من يحددون له نظام الصيام مع المتابعة الحثيثة للطفل.
وفي هذا التقرير نلقي الضوء على بعض النصائح لصوم صغار السن، التي منها أن يبدأ الطفل الصيام بعد سن 10 سنوات، مع مراعاة التدابير والخطوات المتعلقة بالصوم.
ويتعلق الأمر بسن الطفل، وحالته الصحية والنفسية؛ لذلك يُنصح باستشارة الطبيب الذي باستطاعته تحديد إمكانية صيام الطفل، ومتى لا يُسمح بذلك.
ويُمنع صيام الأطفال في الحالات الآتية:
- الأطفال الصغار في السن والبنية الأقل من عشر سنوات؛ إذ إن الأمر قد يؤثر في نموهم، أي في وزنهم وطولهم.
- طفل يعاني مرضًا مزمنًا، مثل: فقر الدم، مرض سكري الأطفال، الوزن المنخفض مع فقدان الشهية.
وجبة الإفطار
على الأهل الاهتمام بتغذية الطفل الصائم من حيث ترتيب الوجبات والتنويع في الأغذية المفيدة التي تسد احتياجاته كافة. وبشكل أساسي تجب مراعاة التوصيات الآتية:
عدم التأخير في وجبة الإفطار، والبدء بإعطاء الطفل حبتين من التمر، أو كأس من العصير للإفطار.
شرب الماء، والتركيز على الشوربات لتعويض ما فقد من سوائل.
تجنُّب الأطعمة المالحة والبهارت والأغذية المالحة التي قد تزيد من العطش.
متى نسمح لأطفالنا بالصيام؟ وما هو الغذاء المناسب لهم في الفطور والسحور؟.. هنا النصائح
أحمد البراهيمسبق2020-05-11
تعمل الأسرة على حث أطفالها على الصيام في رمضان، بل تحفزهم بالمكافآت المادية والمعنوية، ولكن السؤال حول إمكانية صيام الأطفال، وما هو العمر المناسب للبدء في الصيام؟ والإجابة دائمًا بأن الأهل هم من يعلم أكثر ما هي قدرات الطفل، وهم من يحددون له نظام الصيام مع المتابعة الحثيثة للطفل.
وفي هذا التقرير نلقي الضوء على بعض النصائح لصوم صغار السن، التي منها أن يبدأ الطفل الصيام بعد سن 10 سنوات، مع مراعاة التدابير والخطوات المتعلقة بالصوم.
ويتعلق الأمر بسن الطفل، وحالته الصحية والنفسية؛ لذلك يُنصح باستشارة الطبيب الذي باستطاعته تحديد إمكانية صيام الطفل، ومتى لا يُسمح بذلك.
ويُمنع صيام الأطفال في الحالات الآتية:
- الأطفال الصغار في السن والبنية الأقل من عشر سنوات؛ إذ إن الأمر قد يؤثر في نموهم، أي في وزنهم وطولهم.
- طفل يعاني مرضًا مزمنًا، مثل: فقر الدم، مرض سكري الأطفال، الوزن المنخفض مع فقدان الشهية.
وجبة الإفطار
على الأهل الاهتمام بتغذية الطفل الصائم من حيث ترتيب الوجبات والتنويع في الأغذية المفيدة التي تسد احتياجاته كافة. وبشكل أساسي تجب مراعاة التوصيات الآتية:
عدم التأخير في وجبة الإفطار، والبدء بإعطاء الطفل حبتين من التمر، أو كأس من العصير للإفطار.
شرب الماء، والتركيز على الشوربات لتعويض ما فقد من سوائل.
تجنُّب الأطعمة المالحة والبهارت والأغذية المالحة التي قد تزيد من العطش.
تعمل الأسرة على حث أطفالها على الصيام في رمضان، بل تحفزهم بالمكافآت المادية والمعنوية، ولكن السؤال حول إمكانية صيام الأطفال، وما هو العمر المناسب للبدء في الصيام؟ والإجابة دائمًا بأن الأهل هم من يعلم أكثر ما هي قدرات الطفل، وهم من يحددون له نظام الصيام مع المتابعة الحثيثة للطفل.
وفي هذا التقرير نلقي الضوء على بعض النصائح لصوم صغار السن، التي منها أن يبدأ الطفل الصيام بعد سن 10 سنوات، مع مراعاة التدابير والخطوات المتعلقة بالصوم.
ويتعلق الأمر بسن الطفل، وحالته الصحية والنفسية؛ لذلك يُنصح باستشارة الطبيب الذي باستطاعته تحديد إمكانية صيام الطفل، ومتى لا يُسمح بذلك.
ويُمنع صيام الأطفال في الحالات الآتية:
- الأطفال الصغار في السن والبنية الأقل من عشر سنوات؛ إذ إن الأمر قد يؤثر في نموهم، أي في وزنهم وطولهم.
- طفل يعاني مرضًا مزمنًا، مثل: فقر الدم، مرض سكري الأطفال، الوزن المنخفض مع فقدان الشهية.
وجبة الإفطار
على الأهل الاهتمام بتغذية الطفل الصائم من حيث ترتيب الوجبات والتنويع في الأغذية المفيدة التي تسد احتياجاته كافة. وبشكل أساسي تجب مراعاة التوصيات الآتية:
عدم التأخير في وجبة الإفطار، والبدء بإعطاء الطفل حبتين من التمر، أو كأس من العصير للإفطار.
شرب الماء، والتركيز على الشوربات لتعويض ما فقد من سوائل.
تجنُّب الأطعمة المالحة والبهارت والأغذية المالحة التي قد تزيد من العطش.