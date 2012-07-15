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الفيصلي يضم الثمالي لموسم واحد.. والمدلج للاعبين: عملنا تكاملي

أعلن نادي الفيصلي إنهاء إجراءات تسجيل اللاعب مشاري الثمالي قادمًا من الشباب لموسم واحد.


على جانب آخر، اجتمع رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم فهد المدلج مع الجهاز الفني والإداري واللاعبين قبيل انطلاق التمرين المسائي الأحد.

وأكد المدلج أن العمل تكاملي بين الجميع ويجب أن تتضاعف الجهود خلال الفترة القادمة.

كما تمنى من الجميع المزيد من الانضباطية مع بداية انطلاق المعسكر الإعدادي الأربعاء المقبل لكي تتحقق النتائج المرجوة من هذا المعسكر وينعكس إيجابًا مع بداية انطلاق منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وفي سياق متصل واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته الاعتيادية على فترتين تحت إشراف المدير الفني السيد بريكليس شاموسكا والجهاز الفني المساعد، وتركزت التمارين بالفترة الصباحية على العديد من التدريبات البدنية باستخدام أجهزة الحديد في صالة الشيخ عبدالله العقيل، ثم فرض المدير الفني بالفترة المسائية تدريبات فنية بمساحات صغيرة قبل أن يختتم المران بمناورة على كامل مساحة الملعب، فيما واصل حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف مدرب الحراس ماركوس مونيز.

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الفيصلي يضم الثمالي لموسم واحد.. والمدلج للاعبين: عملنا تكاملي
سبق

أعلن نادي الفيصلي إنهاء إجراءات تسجيل اللاعب مشاري الثمالي قادمًا من الشباب لموسم واحد.


على جانب آخر، اجتمع رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم فهد المدلج مع الجهاز الفني والإداري واللاعبين قبيل انطلاق التمرين المسائي الأحد.

وأكد المدلج أن العمل تكاملي بين الجميع ويجب أن تتضاعف الجهود خلال الفترة القادمة.

كما تمنى من الجميع المزيد من الانضباطية مع بداية انطلاق المعسكر الإعدادي الأربعاء المقبل لكي تتحقق النتائج المرجوة من هذا المعسكر وينعكس إيجابًا مع بداية انطلاق منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وفي سياق متصل واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته الاعتيادية على فترتين تحت إشراف المدير الفني السيد بريكليس شاموسكا والجهاز الفني المساعد، وتركزت التمارين بالفترة الصباحية على العديد من التدريبات البدنية باستخدام أجهزة الحديد في صالة الشيخ عبدالله العقيل، ثم فرض المدير الفني بالفترة المسائية تدريبات فنية بمساحات صغيرة قبل أن يختتم المران بمناورة على كامل مساحة الملعب، فيما واصل حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف مدرب الحراس ماركوس مونيز.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
11:53 PM

الفيصلي يضم الثمالي لموسم واحد.. والمدلج للاعبين: عملنا تكاملي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الفيصلي إنهاء إجراءات تسجيل اللاعب مشاري الثمالي قادمًا من الشباب لموسم واحد.


على جانب آخر، اجتمع رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم فهد المدلج مع الجهاز الفني والإداري واللاعبين قبيل انطلاق التمرين المسائي الأحد.

وأكد المدلج أن العمل تكاملي بين الجميع ويجب أن تتضاعف الجهود خلال الفترة القادمة.

كما تمنى من الجميع المزيد من الانضباطية مع بداية انطلاق المعسكر الإعدادي الأربعاء المقبل لكي تتحقق النتائج المرجوة من هذا المعسكر وينعكس إيجابًا مع بداية انطلاق منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وفي سياق متصل واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته الاعتيادية على فترتين تحت إشراف المدير الفني السيد بريكليس شاموسكا والجهاز الفني المساعد، وتركزت التمارين بالفترة الصباحية على العديد من التدريبات البدنية باستخدام أجهزة الحديد في صالة الشيخ عبدالله العقيل، ثم فرض المدير الفني بالفترة المسائية تدريبات فنية بمساحات صغيرة قبل أن يختتم المران بمناورة على كامل مساحة الملعب، فيما واصل حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف مدرب الحراس ماركوس مونيز.

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