النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بمواطن ومقيم أُدينا في قضيتَيْ تستر وغش تجاري بالزلفي

مصير "الهيل" بات مجهولاً.. ومعارِضة ترجح قيام تنظيم الحمدين بتصفيته وإعدامه

اختفى من مقر إقامته في لندن.. فيما ترددت أنباء عن اختطافه ونقله إلى الدوحة

بات مصير المعارض القطري خالد الهيل الذي يقيم خارج البلاد، ويعمل متحدثًا للمعارضة، مجهولاً حتى الآن بعد اختفائه في ظروف غامضة من مقر إقامته في لندن. فيما ترددت أنباء عن اختطافه ونقله على متن طائرة خاصة إلى الدوحة بعد تخديره من قِبل حكومة تنظيم الحمدين.

ومنذ أكثر من شهر تقريبًا تلاشت أخبار "الهيل" ونشاطه السياسي؛ إذ غاب عن التغريد من خلال حسابه بـ"تويتر".

وكان "الهيل" قبل اختفائه بفترة وجيزة قد أكد من خلال تدوينة له تلقيه معلومات من مصادر مطلعة بدولة قطر، تحذره من الاختطاف، وشرح من خلالها الطريقة التي سوف تتم بها؛ إذ بيّن أنه سيتم تخديره ووضعه على متن طائرة ونقله للدوحة.

واتهم "الهيل" في وقت سابق ما أسماهم شبيحة قطر باختطاف زوجته وابنه، ومساومته على الاعتذار مقابل الإفراج عنهما.

وقالت المعارِضة القطرية منى السليطي إنه ‏تم استدراج الهيل ‏للسفارة القطرية في لندن، وترحيله إلى الدوحة في 28 سبتمبر 2018، مرجحة أنه تم تصفيته وإعدامه هناك. ولا يزال نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطرحون تساؤلاتهم للحكومة القطرية عن مصيره.

وخالد الهيل معارض قطري، وهو المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، وقد أطلق مع مجموعة من الشباب القطريين الحركة الشبابية لإنقاذ قطر قبل عشر سنوات، وهو مقيم في بريطانيا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مصير "الهيل" بات مجهولاً.. ومعارِضة ترجح قيام تنظيم الحمدين بتصفيته وإعدامه
سبق

بات مصير المعارض القطري خالد الهيل الذي يقيم خارج البلاد، ويعمل متحدثًا للمعارضة، مجهولاً حتى الآن بعد اختفائه في ظروف غامضة من مقر إقامته في لندن. فيما ترددت أنباء عن اختطافه ونقله على متن طائرة خاصة إلى الدوحة بعد تخديره من قِبل حكومة تنظيم الحمدين.

ومنذ أكثر من شهر تقريبًا تلاشت أخبار "الهيل" ونشاطه السياسي؛ إذ غاب عن التغريد من خلال حسابه بـ"تويتر".

وكان "الهيل" قبل اختفائه بفترة وجيزة قد أكد من خلال تدوينة له تلقيه معلومات من مصادر مطلعة بدولة قطر، تحذره من الاختطاف، وشرح من خلالها الطريقة التي سوف تتم بها؛ إذ بيّن أنه سيتم تخديره ووضعه على متن طائرة ونقله للدوحة.

واتهم "الهيل" في وقت سابق ما أسماهم شبيحة قطر باختطاف زوجته وابنه، ومساومته على الاعتذار مقابل الإفراج عنهما.

وقالت المعارِضة القطرية منى السليطي إنه ‏تم استدراج الهيل ‏للسفارة القطرية في لندن، وترحيله إلى الدوحة في 28 سبتمبر 2018، مرجحة أنه تم تصفيته وإعدامه هناك. ولا يزال نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطرحون تساؤلاتهم للحكومة القطرية عن مصيره.

وخالد الهيل معارض قطري، وهو المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، وقد أطلق مع مجموعة من الشباب القطريين الحركة الشبابية لإنقاذ قطر قبل عشر سنوات، وهو مقيم في بريطانيا.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
12:27 AM

مصير "الهيل" بات مجهولاً.. ومعارِضة ترجح قيام تنظيم الحمدين بتصفيته وإعدامه

اختفى من مقر إقامته في لندن.. فيما ترددت أنباء عن اختطافه ونقله إلى الدوحة

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
11
13,996

بات مصير المعارض القطري خالد الهيل الذي يقيم خارج البلاد، ويعمل متحدثًا للمعارضة، مجهولاً حتى الآن بعد اختفائه في ظروف غامضة من مقر إقامته في لندن. فيما ترددت أنباء عن اختطافه ونقله على متن طائرة خاصة إلى الدوحة بعد تخديره من قِبل حكومة تنظيم الحمدين.

ومنذ أكثر من شهر تقريبًا تلاشت أخبار "الهيل" ونشاطه السياسي؛ إذ غاب عن التغريد من خلال حسابه بـ"تويتر".

وكان "الهيل" قبل اختفائه بفترة وجيزة قد أكد من خلال تدوينة له تلقيه معلومات من مصادر مطلعة بدولة قطر، تحذره من الاختطاف، وشرح من خلالها الطريقة التي سوف تتم بها؛ إذ بيّن أنه سيتم تخديره ووضعه على متن طائرة ونقله للدوحة.

واتهم "الهيل" في وقت سابق ما أسماهم شبيحة قطر باختطاف زوجته وابنه، ومساومته على الاعتذار مقابل الإفراج عنهما.

وقالت المعارِضة القطرية منى السليطي إنه ‏تم استدراج الهيل ‏للسفارة القطرية في لندن، وترحيله إلى الدوحة في 28 سبتمبر 2018، مرجحة أنه تم تصفيته وإعدامه هناك. ولا يزال نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطرحون تساؤلاتهم للحكومة القطرية عن مصيره.

وخالد الهيل معارض قطري، وهو المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، وقد أطلق مع مجموعة من الشباب القطريين الحركة الشبابية لإنقاذ قطر قبل عشر سنوات، وهو مقيم في بريطانيا.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,463
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,739
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,236
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,340

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة