عقب الخسارة من ضمك مدرب الهلال: نمر بفترة صعبة بعد الإنجازات

قال إنه من الصعب فهم ما يحدث للبعيدين عن النادي

‬قال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال الروماني "رازفان " عقب خسارة فريقه من ضمك بهدف دون مقابل، اليوم الأحد، في ختام الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، إن فريقه يمر بفترة صعبة بعد الإنجازات التي حققها، مشيراً إلى أن هذا الوضع طبيعي، ويحصل لجميع الفرق في العالم.



وأضاف "رازفان " في حديثه للناقل الحصري : "يمر الفريق بفترة صعبة بعد الإنجازات التي حققها، لكننا سنعمل على تجاوز هذه الأوضاع التي تعد طبيعية وتحدث لجميع الفرق في العالم، ومن الصعب أن يفهمها البعيدون عن النادي".

وزاد : "أتحمل مسؤوليات جميع هذه الأوضاع، ولن ألوم اللاعبين، إلا أن فريقنا بات يفتقد للشراسة الهجومية التي اعتاد عليها، كما أن إصابات بعض اللاعبين أخلت بتوازن الفريق، لكننا سنقاتل في المرحلة المقبلة، للتمسك بحظوظنا في المنافسة".