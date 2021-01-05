فيديو .. قادة ورؤساء دول الخليج يصلون إلى قاعة مرايا لبدء انعقاد القمة

وصل -قبل قليل- قادة ورؤساء دول الخليج، إلى قاعة مرايا؛ استعداداً لبدء انعقاد القمة الخليجية 41.
وكان قد اكتمل وصول قادة الخليج إلى العلا، حيث كان في استقبالهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وصل -قبل قليل- قادة ورؤساء دول الخليج، إلى قاعة مرايا؛ استعداداً لبدء انعقاد القمة الخليجية 41.
وكان قد اكتمل وصول قادة الخليج إلى العلا، حيث كان في استقبالهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.القمة الخليجية الـ41
وصل -قبل قليل- قادة ورؤساء دول الخليج، إلى قاعة مرايا؛ استعداداً لبدء انعقاد القمة الخليجية 41.
وكان قد اكتمل وصول قادة الخليج إلى العلا، حيث كان في استقبالهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وصل -قبل قليل- قادة ورؤساء دول الخليج، إلى قاعة مرايا؛ استعداداً لبدء انعقاد القمة الخليجية 41.
وكان قد اكتمل وصول قادة الخليج إلى العلا، حيث كان في استقبالهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.