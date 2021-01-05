وكان قد اكتمل وصول قادة الخليج إلى العلا، حيث كان في استقبالهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وصل -قبل قليل- قادة ورؤساء دول الخليج، إلى قاعة مرايا؛ استعداداً لبدء انعقاد القمة الخليجية 41.

فيديو .. قادة ورؤساء دول الخليج يصلون إلى قاعة مرايا لبدء انعقاد القمة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-05 وصل -قبل قليل- قادة ورؤساء دول الخليج، إلى قاعة مرايا؛ استعداداً لبدء انعقاد القمة الخليجية 41. وكان قد اكتمل وصول قادة الخليج إلى العلا، حيث كان في استقبالهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442 01:55 PM

فيديو .. قادة ورؤساء دول الخليج يصلون إلى قاعة مرايا لبدء انعقاد القمة كان في استقبالهم ولي العهد ظهر اليوم في مطار العلا





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وصل -قبل قليل- قادة ورؤساء دول الخليج، إلى قاعة مرايا؛ استعداداً لبدء انعقاد القمة الخليجية 41.

وكان قد اكتمل وصول قادة الخليج إلى العلا، حيث كان في استقبالهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.