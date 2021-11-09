القوات الخاصة للأمن والحماية تضبط مخالفَين نقلا الرمال "دون تصريح"

حثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا ومقيمًا من الجنسية اليمنية؛ لمخالفتهما نظام البيئة، "لنقلهما" الرمال وتجريف التربة دون تصريح بمنطقة تبوك، كما تم ضبط آليتين تستخدمان في نقل التربة.

وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.