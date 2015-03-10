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المرصد السوري يكشف عن تسجيل إصابات عدة بكورونا

داخل محافظات دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص السورية

انتشر فيروس كورونا "كوفيد-19"، بصورة رئيسة بمحافظات دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص السورية وتم تسجيل إصابات كثيرة ووفاة البعض من المصابين ووضع آخرين منهم بـ"الحجر الصحي".

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، في بيان له اليوم أن أطباء بمشافي ضمن تلك المحافظات أكدوا أنهم تلقوا أوامر صارمة من سلطات النظام السوري بالتكتم على انتشار فيروس كورونا المعدي هناك.

وتشهد سوريا حالياً عملية دخول وخروج كبيرة للإيرانيين، فضلاً عن القوات الإيرانية المنتشرة هناك برفقة عوائلها، علماً بأن السلطات الإيرانية سجلت آلاف الإصابات بفيروس كورونا توفي على إثرها عشرات الأشخاص.

فيروس كورونا الجديد سوريا

الرئيسية/ أخبار العالم

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المرصد السوري يكشف عن تسجيل إصابات عدة بكورونا
سبق

انتشر فيروس كورونا "كوفيد-19"، بصورة رئيسة بمحافظات دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص السورية وتم تسجيل إصابات كثيرة ووفاة البعض من المصابين ووضع آخرين منهم بـ"الحجر الصحي".

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، في بيان له اليوم أن أطباء بمشافي ضمن تلك المحافظات أكدوا أنهم تلقوا أوامر صارمة من سلطات النظام السوري بالتكتم على انتشار فيروس كورونا المعدي هناك.

وتشهد سوريا حالياً عملية دخول وخروج كبيرة للإيرانيين، فضلاً عن القوات الإيرانية المنتشرة هناك برفقة عوائلها، علماً بأن السلطات الإيرانية سجلت آلاف الإصابات بفيروس كورونا توفي على إثرها عشرات الأشخاص.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
02:45 PM

المرصد السوري يكشف عن تسجيل إصابات عدة بكورونا

داخل محافظات دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص السورية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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انتشر فيروس كورونا "كوفيد-19"، بصورة رئيسة بمحافظات دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص السورية وتم تسجيل إصابات كثيرة ووفاة البعض من المصابين ووضع آخرين منهم بـ"الحجر الصحي".

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، في بيان له اليوم أن أطباء بمشافي ضمن تلك المحافظات أكدوا أنهم تلقوا أوامر صارمة من سلطات النظام السوري بالتكتم على انتشار فيروس كورونا المعدي هناك.

وتشهد سوريا حالياً عملية دخول وخروج كبيرة للإيرانيين، فضلاً عن القوات الإيرانية المنتشرة هناك برفقة عوائلها، علماً بأن السلطات الإيرانية سجلت آلاف الإصابات بفيروس كورونا توفي على إثرها عشرات الأشخاص.

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